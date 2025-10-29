Serie A: il Como torna a vincere, tris al Verona

LE STATISTICHE

Il Como non ha perso alcuna delle prime cinque gare casalinghe di Serie A (3V, 2N) per la quarta volta nella sua storia nella competizione – dopo il 1950/51, il 1984/85 e il 1986/87.

Il Como ha vinto quattro delle prime nove gare stagionali di Serie A (4N, 1P) per la terza volta nella sua storia nel torneo – dopo il 1949/50 e il 1950/51.

Tasos Douvikas (due reti in nove presenze in questo campionato) ha già eguagliato il proprio score di marcature realizzate nella scorsa stagione di Serie A (due, appunto in 13 match).

Solo Lazio e Inter (entrambe quattro) hanno realizzato più reti del Como nei primi 15’ di gioco in questa Serie A (tre, come il Milan).

L’Hellas Verona non ha vinto alcuna delle prime cinque trasferte stagionali di Serie A (2N, 3P) per la prima volta dal 2022/23 (2N, 3P anche in quel caso).

Tra le formazioni contro cui non ha mai perso in casa in Serie A, solo con il Bologna (10) il Como ha disputato più match interni che contro l’Hellas Verona in campionato (otto, 4V, 4N).

Dalla sua prima rete di testa in Serie A (15 gennaio 2023 vs Udinese), solo Bremer e Gianluca Mancini (entrambi sei) hanno segnato più reti di Stefan Posch con questo fondamentale nel periodo nel torneo (cinque, come Federico Baschirotto).

Con la rete contro il Como (due in nove partite) Suat Serdar ha eguagliato il proprio record di reti stagionali in Serie A (due, anche nel 2024/25 ma in 22 match).

L’Hellas Verona è la formazione contro cui Mërgim Vojvoda ha segnato più reti in Serie A: due, una con il Torino nel 2021 e una con il Como, oggi.

Solo Marco Palestra (classe 2005) è più giovane di Álex Valle tra i difensori che hanno fornito assist in questo campionato (uno, aprile 2004).

L’Hellas Verona è la formazione contro cui Maxence Caqueret ha preso parte a più reti in Serie A: due, un gol e un assist in due confronti.

L’Hellas Verona non ha vinto per cinque trasferte di fila di campionato (2N, 3P) per la prima volta dal periodo tra settembre-novembre 2024 (striscia di sei ko fuori casa in quel caso).

L’Hellas Verona ha segnato per due primi tempi consecutivi in Serie A (vs Cagliari e Como) per la prima volta dal dicembre 2024 (vs Empoli e Parma in quel caso).