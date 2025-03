Serie A: il Como spreca ancora, è pari con l'Empoli

LE STATISTICHE

• Nessuna squadra ha perso più punti da situazione di vantaggio rispetto al Como in questa Serie A (24, come il Venezia). I lariani ne hanno lasciati per strada 14 in casa in questo campionato, più di ogni altra formazione.

• Il Como ha chiuso in parità due gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile 2003 contro Perugia e Modena, con Eugenio Fascetti in panchina.

• L’Empoli non vince da 15 partite di Serie A (4N, 11P) e tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei nessuna sta aspettando il successo da più incontri rispetto ai toscani (come il Reims a inizio giornata).

• Anastasios Douvikas è il quarto attaccante greco (il primo in assoluto per il Como) ad aver trovato la rete in Serie A (dopo Vryzas, Papadopoulos e Christodoulopoulos) e ha realizzato il suo primo gol in Serie A con la sua prima conclusione nella competizione, alla sesta presenza.

• Prima della rete di Anastasios Douvikas contro l'Empoli, l'ultima rete di un giocatore greco in Serie A risaliva al gol di Lazaros Christodoulopoulos nel febbraio 2013 contro la Fiorentina (con il Bologna).

• Tre degli ultimi quattro gol realizzati da Anastasios Douvikas nei cinque grandi campionati europei sono arrivati da subentrato, il primo dallo scorso novembre con il Celta Vigo

• Christian Kouamé ha realizzato di testa quattro degli ultimi sei gol in Serie A. L'attaccante non andava in gol dall'aprile 2024, sempre di testa e sempre in trasferta.

• Giuseppe Pezzella ha partecipato direttamente a tre gol in questa Serie A. Con tre assist forniti, l'esterno è a un solo passaggio vincente dal proprio primato personale in una singola stagione nella competizione (quattro nel 2020/21 con il Parma).

• Nessuna squadra ha subito più gol del Como negli ultimi 15 minuti di partita (15, come l'Empoli). Quello di Christian Kouamé è solo la seconda rete nell'ultimo quarto d'ora di gara in questo campionato.

• L'Empoli ha colpito almeno due pali nella stessa partita di Serie A per la prima volta dal 30 aprile 2023, sempre in trasferta ma contro il Sassuolo (tre in quell'occasione).

• Solamente il Lecce (cinque) ha raccolto più cartellini rossi diretti dell'Empoli (quattro, come il Milan) in questa Serie A.