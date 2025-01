Serie A: il Cagliari travolge il Lecce, pari tra Parma e Venezia

LE STATISTICHE

Nadir Zortea ha segnato per la terza partita consecutiva in Serie A e nell’era dei tre punti a vittoria, esclusi gli attaccanti, solo Radja Nainggolan aveva trovato il gol in tre gare di fila nel massimo campionato con la maglia del Cagliari (tra novembre e dicembre 2019).

Sebastiano Luperto è uno degli unici due difensori centrali con almeno un gol segnato (uno) e tre assist serviti (tre) nel campionato in corso, insieme ad Alessandro Bastoni.

Razvan Marin è uno degli unici cinque giocatori che contano almeno tre partite con più di un assist servito, in Serie A, dall’inizio della stagione 2022-23 (insieme a Dybala, De Ketelaere, Lukaku e McKennie).

Il Cagliari è la squadra che ha recuperato più punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A (13).

Santiago Pierotti ha preso parte a un gol in due partite consecutive in Serie A (assist vs Empoli e rete vs Cagliari) per la prima volta nel massimo campionato.

Primo gol di Gianluca Gaetano nel campionato in corso: in Serie A non segnava dal 19 aprile scorso (vs Juventus).

Primo gol in Serie A per Adam Obert, che nel campionato in corso conta anche un assist.

Il Cagliari non segnava almeno quattro gol in una partita di Serie A dal 9 marzo 2024: 4-2 casalingo vs Salernitana.

Il Cagliari non vinceva contro il Lecce in Serie A dal 2 ottobre 2011, dopo quella data quattro pareggi e due sconfitte contro quest’avversario nella competizione.

100ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Lecce per Wladimiro Falcone.

Il Lecce ha chiuso in vantaggio due primi tempi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2024 (due anche in quel caso).

Il Cagliari è sceso in campo con una formazione dall'età media di 26 anni e 106 giorni e solo in un'occasione Davide Nicola aveva schierato un'XI titolare più 'giovane' in questa Serie A: 26 anni e 88 giorni vs Lazio, a novembre 2024.