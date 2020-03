Serie A, i medici prendono posizione: "No agli allenamenti"

Il campionato è fermo, ma in Serie A tiene banco il dibattito sugli allenamenti, che ha anche animato l'assemblea di Lega andata in scena ieri, con il battibecco tra il presidente della Lazio Lotito (a favore della ripresa dell'attività) e quello della Juve Agnelli, che ha accusato il collega di pensare solo alla classifica e non alla salute dei suoi giocatori. A dare sostegno al numero uno bianconero scendono in campo anche i medici della Serie A, che in un comunicato ufficiale chiariscono la loro posizione: no agli allenamenti fino a che resterà l’emergenza coronavirus.