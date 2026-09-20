Serie A, i big match della domenica: Como, Milan e Juve sotto la lente

È una domenica di sole e di big match per la nostra Serie A. Il weekend della 5° giornata di campionato si chiude con un buffet di partite che possono già dire molto sulle ambizioni delle squadre che orbitano nelle posizioni più calde della classifica.
Tra le sfide più attese spicca sicuramente Frosinone-Como, che andrà in scena alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe. Sarà compito di Daniele Chiffi dirigere il primo confronto storico in Serie A tra due delle realtà, per ragioni diverse, più interessanti di questo avvio. Il neopromosso Frosinone di Massimiliano Alvini dopo la promozione ottenuta grazie al secondo posto in Serie B si è presentato nella massima serie senza alcun timore reverenziale, tutt’altro. E quando unisci una lodevole organizzazione tattica a un mix di giovani di talento puoi ottenere risultati che vanno oltre le aspettative. Sono sette i punti ottenuti finora dai ciociari: una sconfitta (con la Juve), un pareggio e due vittorie. Dall’altra parte c’è il raggiante Como di Fabregas, che con dieci punti in classifica ambisce a regalarsi la vetta del campionato. Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate (e un successo in Champions contro il Lipsia), ora arriva la prova di maturità per dimostrare di puntare davvero in grande. Alla vigilia Cesc Fabregas ha presentato così la sfida: “Sarà per noi una delle cinque trasferte più difficili dell'anno".
Alle 18:00, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà Juventus-Atalanta. Sarà Luca Zufferli a mettere ordine tra due squadre divise da un solo punto di distanza in classifica, con i bianconeri a sette e i bergamaschi in coda a sei. Sarà la resa dei conti per un grande ex della gara: Teun Koopmeiners, per la prima volta contro la Dea dal suo addio nel 2024. Ma anche il faccia a faccia tra due veterani della panchina del calcio italiano: Luciano Spalletti e Maurizio Sarri. Il primo chiamato a non far spegnere il fuoco dei suoi dopo la vittoria in Europa contro il Nec e a guidarli districandosi tra i mille infortuni capitati finora. Il secondo in cerca del sorpasso in classifica affidandosi ai suoi punti fermi, su tutti un Marco Carnesecchi in splendida forma e oggetto di rumours di mercato che lo vedono possibile obiettivo proprio della Juve.
A San Siro alle 20.45 sarà la volta di Milan-Lecce, diretta da Federico La Penna. Per i 100 anni del Tempio del Calcio Amorim vuole superare la delusione di coppa subita contro il Benfica e regalare ai tifosi un anniversario da ricordare, e non il contrario. “Vogliamo vincere ed essere dominanti”, promette il tecnico nella conferenza prima della gara. Per regalarsi una serata da sogno i rossoneri hanno bisogno di tutte le forze a disposizione. Pulisic risponde presente e dovrebbe tornare tra i titolari a supporto di Goncalo Ramos, quest'ultimo in cerca del secondo gol stagionale. Il Lecce dal canto suo, a sei punti in classifica, farà di tutto per rovinare la festa a l Milan: nel precedente turno di Serie A i pugliesi hanno ottenuto il successo contro il Monza per 3 a 2.