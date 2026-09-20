Serie A, i big match della domenica: Como, Milan e Juve sotto la lente

Tra le sfide più attese spicca sicuramente Frosinone-Como, che andrà in scena alle 15:00 allo Stadio Benito Stirpe. Sarà compito di Daniele Chiffi dirigere il primo confronto storico in Serie A tra due delle realtà, per ragioni diverse, più interessanti di questo avvio. Il neopromosso Frosinone di Massimiliano Alvini dopo la promozione ottenuta grazie al secondo posto in Serie B si è presentato nella massima serie senza alcun timore reverenziale, tutt’altro. E quando unisci una lodevole organizzazione tattica a un mix di giovani di talento puoi ottenere risultati che vanno oltre le aspettative. Sono sette i punti ottenuti finora dai ciociari: una sconfitta (con la Juve), un pareggio e due vittorie. Dall’altra parte c’è il raggiante Como di Fabregas, che con dieci punti in classifica ambisce a regalarsi la vetta del campionato. Tre vittorie e un pareggio nelle prime quattro giornate (e un successo in Champions contro il Lipsia), ora arriva la prova di maturità per dimostrare di puntare davvero in grande. Alla vigilia Cesc Fabregas ha presentato così la sfida: “Sarà per noi una delle cinque trasferte più difficili dell'anno".