Serie A, Gravina: "Playoff? Mi piacerebbe, difficile iniziare il 12/9"

SERIE A

A margine della premiazione dedicata alla vittoria del campionato del Benevento, Gabriele Gravina ha fatto il punto sull'inizio del prossimo campionato e sull'ipotesi playoff. "Dobbiamo incastrare le giornate di campionato con le competizioni internazionali, partendo da una data ipotetica, come fine settembre o forse anche ottobre - ha detto il presidente della Figc -. Il 12 riparte il campionato: lo ritengo poco percorribile in questo momento. I playoff? Mi piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione"

Il numero 1 del calcio italiano dubita che la Serie A possa riprendere il 12 settembre. "A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c'è una partita e l'8 un'altra. Stiamo riflettendo sulle date, non è facile ma lo faremo con grande senso responsabilità".

Gravina chiede anche modifiche al protocollo sicurezza. "Sono preoccupato per il futuro, perché sappiamo cosa vuol dire convivere con questo maledetto virus, ma noi chiediamo di proiettarci al futuro, non si può applicare questo protocollo per 9-10 mesi. Vanno fatte riflessioni, sempre nel rispetto del bene primario della salute".

Un commento anche su Immobile, che ha superato Lewandowski e ha la Scarpa d'Oro in pugno. "Ho fatto un gran tifo per lui, è un ragazzo straordinario, lo merita, complimenti e congratulazioni".