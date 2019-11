Serie A, gli highlander non esistono più: ma 3 giocano nell'Inter

STAKANOV TEAM

Se persino sua maestà Cristiano Ronaldo viene sostituito, se anche BigRom Lukaku si accomoda almeno una volta in panchina, se pure al soldato Callejon viene fatto tirare il fiato, allora esiste ancora il calciatore indispensabile e irrinunciabile? Certo il calcio di oggi ha ritmi e tempi completamente diversi da quelli degli anni 70-80 e 90, dove non era cosa rara trovare il, anzi, i giocatori da percorso netto, da campionato cominciato e finito, gente come Scirea o Altobelli, Maldini o Maradona tanto per fare qualche esempio. Serie A, gli highlander non esistono (quasi) più

















































Tra turnover, diventato ormai un regola, impegni sempre più numerosi tra campionato, coppe e nazionali e di conseguenza infortuni da stress sempre più frequenti, il 'sempre presente' è ormai merce speciale. L'anno scorso in Serie A solo l'attaccante dell'Empoli Caputo - portieri esclusi - ha giocato tutti i minuti di tutte e 38 le partite: 3420 minuti, recuperi esclusi. Un record.

Ad oggi gli highlander del campionato sono appena 26 sui 548 giocatori scesi in campo. La parte del leone la fanno logicamente i portieri (13), poi i difensori (10) e i centrocampisti (2), mentre Joao Pedro è l'unico attaccante. A voler fare la 'Stakanov formazione' scegliamo Handanovic in porta, Skriniar, Bonucci e Romagnoli in difesa, forziamo Izzo esterno di centrocampo con Faraoni, Pulgar, Brozovic e Kolarov, davanti Joao Pedro e anche qui forziamo la presenza di Belotti, cui la sostituzione all'87esimo di Parma-Torino toglie l'etichetta di sempre presente.

L'Inter con 3 giocatori su 11 in formazione capeggia questa particolare classifica, quasi a dare ragione a Conte, esploso nel post Dortmund perché costretto a far giocare sempre gli stessi, con impossibilità di farli rifiatare. Ed ecco spiegato perché sostituire anche una star come Cristiano Ronaldo non è più un'eresia...