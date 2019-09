Serie A, gli arbitri della quarta giornata: Milan-Inter a Doveri

L'Associazione Italiana Arbitri ha reso noto le designazioni per la quarta giornata di andata della Serie A 2019/20. Il big match del turno, Milan-Inter in anticipo al sabato sera, è stato affidato a Doveri. Designato La Penna per la sfida tra Juventus e Verona, mentre il Napoli in campo a Lecce sarà arbitrato da Piccinini. Abisso per Lazio-Parma e Pairetto per Bologna-Roma. Tornano dopo due turni di stop sia Massa (VAR in Lazio-Parma) che Valeri.