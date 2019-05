Serie A, gli arbitri della 36esima giornata: Roma-Juventus a Davide Massa

09/05/2019

L'AIA ha reso noti i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 36/a giornata del campionato di Serie A 2018/19 in programma domenica 12 maggio alle ore 15.00. Il big match di giornata è la sfida tra Roma e Juve, affidata a Davide Massa, ma per la posta che mettono in palio sono molto importanti anche Atalanta-Genoa (Irrati), Fiorentina-Milan (Mariani) e Inter-Chievo (Valeri).