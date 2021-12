Serie A, gli arbitri della 19esima giornata

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. Dopo l'ammissione di colpa per l'annullamento del gol del 2-2 dell'Atalanta contro la Roma, l'associazione degli arbitri ha fermato per un turno Luigi Nasca, Var della sfida tra nerazzurri e giallorossi, reo di non aver richiamato al monitor Irrati per valutare se il fuorigioco di Palomino fosse attivo o passivo. Niente sospensione invece per lo stesso Irrati (sarà Var in Sassuolo-Bologna), così come per Massa e Di Paolo, rispettivamente arbitro e Var di Milan-Napoli, conclusasi con un contestatissimo gol annullato a Kessié.

Getty Images