Serie A, gli arbitri del 22° turno: Chiffi dirigerà Napoli-Juventus

Sarà Daniele Chiffi della sezione arbitrale di Padova ad arbitrare il big match della 22a giornata di Serie A tra Napoli e Juventus, al Maradona. Paterna e Mariani saranno Var e Avar. L'Aia ha disposto le desingazioni per l'intero turno di campionato affidando a Marinelli il compito di dirigere la sfida del Via del Mare tra Lecce e Inter, mentre Abisso sarà in campo per arbitrare Milan-Parma all'ora di pranzo a San Siro. L'Atalanta sarà impegnata sul lago di Como con Pairetto direttore di gara. Di seguito le designazioni complete: