Serie A, Giudice Sportivo: Milan multato di 10.000 euro per cori contro i napoletani

Cinque giocatori squalificati in Serie A, tutti per un turno, dopo le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla diciottesima giornata di campionato: Barella (Inter), Biraghi (Fiorentina), Ceccherini e Magnani (Verona), e Marin (Cagliari). Inoltre inflitta una ammenda di 10.000 euro al Milan "per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria".