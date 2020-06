Serie A, Giudice Sportivo: 2 turni a Vlahovic, 1 a Simone Inzaghi

In riferimento alle partite della 28/a giornata di Serie A giocate venerdì e sabato, il Giudice Sportivo ha squalificato per 2 giornate Dusan Vlahovic della Fiorentina "per aver colpito un avversario con una gomitata al volto". Una giornata di squalifica invece per Fabio Lucioni (Lecce), che ha rimediato un rosso diretto per il fallo da ultimo uomo su Bentancur dopo il grossolano errore nello stop. Per quanto riguarda gli allenatori, una giornata di squalifica per il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, espulso nel finale della gara contro la Fiorentina. Un turno anche per il ds del Cagliari, Marcello Carli, espulso per proteste durante la partita contro il Torino.