Serie A: Genoa-Torino 1-0, Blessin in dieci batte Juric

GENOA-TORINO 1-0

I rossoblù passano al 14' con Portanova, poi Ostigard si fa espellere ma il muro ligure resiste: arriva la seconda vittoria in campionato

Impresa del Genoa nella trentesima giornata di Serie A: a Marassi, i rossoblù ottengono il secondo successo in campionato battendo 1-0 il Torino nonostante l'inferiorità numerica da metà primo tempo. Portanova porta in vantaggio il Grifone al 14', poi Ostigard si fa espellere ma la formazione di Blessin resiste, centrando un successo fondamentale per continuare a credere nella salvezza. I granata di Juric, invece, restano a 35 punti. Genoa-Torino, le immagini del match ansa

LA PARTITA

A 187 giorni dall'ultima (e finora unica) vittoria in campionato, il Genoa torna a sorridere e, dopo ben sette pareggi di fila, centra un successo fondamentale per inseguire l'impresa salvezza: 1-0 a un irriconoscibile Torino, lontano parente di quello che ha sfiorato i tre punti contro l'Inter. A Marassi, il gol che decide il match arriva già al 14', e in modo rocambolesco: cross dalla destra di Frendrup, Berisha respinge ma colpisce Izzo e la palla resta nei pressi dell'area piccola, dove Portanova è pronto a mettere in rete il vantaggio del Grifone. La partita, però, cambia al 24': Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo e rimedia il secondo giallo. Blessin corre ai ripari e cambia Amiri: al suo posto entra Bani.

La superiorità numerica lancia ulteriormente all'assalto il Torino, ma Belotti pecca di precisione sotto porta mentre Vojvoda, da ottima posizione, scheggia la traversa di testa a Sirigu battuto. Nella ripresa, Juric rompe subito gli indugi e cambia interpreti, inserendo Ansaldi e Brekalo al posto di Vojvoda e Mandragora, mentre Blessin cerca il contropiede e la velocità facendo entrare Galdames e Yeboah al posto di Portanova e Melegoni. Il Grifone si chiude a protezione di Sirigu e per i granata gli spazi sono sempre meno: poche le occasioni, con anzi Badelj nel finale a sfiorare il raddoppio dal limite. Dopo tanta sofferenza, Mariani sancisce il secondo successo in questa Serie A per il Genoa, che sale a 22 punti e aggancia, seppur momentaneamente, il Venezia, portandosi inoltre a -3 dal Cagliari e dalla salvezza. Un Torino decisamente sotto tono, invece, resta a quota 35.

LE PAGELLE

Ostigard 5,5 - A sua parziale difesa, la seconda ammonizione sembra non esserci: ma, con un giallo sulle spalle, un intervento al limite dell'area al minuto 24 era decisamente evitabile.

Portanova 7 - Decide la sfida con il suo tap-in, poi si sacrifica come tutti i suoi compagni fino alla sostituzione, che arriva dopo tanta corsa.

Destro 6,5 - Lotta davanti e cerca qualche buon inserimento che mette in apprensione la difesa granata.

Vojvoda 5 - Una prestazione da rivedere, soprattutto perché spedisce di testa sulla traversa da posizione più che ottimale.

Singo 5,5 - Al netto della sua innegabile velocità, manca lo strapotere messo in mostra per larghi tratti del campionato sulla fascia.

Belotti 5,5 - Ad eccezione di qualche soluzione aerea, il Gallo sembra non riuscire a cantare, penalizzato dal fortino rossoblù: e quelle poche occasioni che ha, le sbaglia.

IL TABELLINO

GENOA-TORINO 1-0

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Frendrup 6,5, Maksimovic 6,5, Ostigard 5,5, Vasquez 6; Sturaro 6, Badelj 6,5 (48' st Hernani sv); Melegoni 6,5 (20' st Yeboah 6,5), Amiri 6 (25' Bani 6), Portanova 7 (20' st Galdames 6); Destro 6,5 (1' st Hefti 6). A disp.: Semper, Marchetti, Masiello, Piccoli, Gudmundsson, Rovella, Kallon. All.: Blessin 7

Torino (3-4-2-1): Berisha 5; Izzo 5,5, Bremer 6, Rodriguez 5,5 (35' st Buongiorno 6); Singo 5,5 (35' st Zaza 6), Lukic 6, Mandragora 5,5 (6' st Brekalo 5,5), Vojvoda 5 (6' st Ansaldi 6); Pobega 6, Pjaca 5,5; Belotti 5,5. A disp.: Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Seck, Ricci, Aina, Warming, Linetty. All.: Juric 5

Arbitro: Mariani

Marcatore: 14' Portanova

Ammoniti: Ostigard (G), Bani (G), Izzo (T), Pobega (T), Ansaldi (T)

Espulsi: al 24' Ostigard (G) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE DI GENOA-TORINO

Il Genoa ha ritrovato la vittoria in Serie A a distanza di 187 giorni dall'ultima ottenuta contro il Cagliari il 12 settembre 2021.

L'ultima volta che il Genoa ha vinto a Marassi in inferiorità numerica in Serie A è stata il 2 agosto 2020, contro il Verona (3-0, in quel caso i rossoblù terminarono la gara in nove).

Manolo Portanova è il terzo giocatore nato dal 2000 in avanti a essere andato in gol per il Genoa (con Flavio Bianchi e Andrea Cambiaso) in questo campionato: nessuna squadra ne conta di più.

Manolo Portanova ha trovato il primo gol in Serie A alla 18ª conclusione effettuata in 23 presenze in massima serie.

Solamente contro la Lazio (29), il Genoa ha vinto più gare casalinghe che contro il Torino in Serie A (25).

Il Torino ha perso quattro delle ultime otto gare in Serie A (4N): tante sconfitte quante nelle precedenti 13 gare (7V, 2N).

Da inizio febbraio 2022, nessuna squadra ha conquistato meno punti del Torino nella Serie A in corso (tre come l’Empoli).

Dall'inizio del 2022, nessun giocatore ha ricevuto più cartellini rossi di Leo Østigård nei maggiori cinque campionati europei in corso (due come Dante del Nizza).

Questa è il terzo cartellino rosso ricevuto per il Genoa in questa Serie A. L'ultima volta che i rossoblù erano rimasti in inferiorità numerica in campionato era stato fuori casa contro la Roma nel febbraio 2022 (sempre a causa dell'espulsione del difensore Leo Østigård).