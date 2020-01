Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: Pandev regala a Nicola la vittoria al debutto

GENOA-SASSUOLO 2-1

Davide Nicola debutta da allenatore del Genoa con una vittoria: a Marassi contro il Sassuolo finisce 2-1. Grifone in vantaggio al 29', quando Criscito trasforma un rigore contestato assegnato per un contatto in area tra Obiang e Sanabria. Proprio Obiang pareggia già al 33', nella ripresa il Var annulla il vantaggio neroverde di Djuricic e poi convalida la rete vittoria segnata all'86' da Pandev con un incredibile rimpallo. Genoa ora a -1 dalla zona salvezza. Genoa, buona la prima per Nicola: Pandev stende il Sassuolo







































Importantissimo successo per 2-1 del Grifone a Marassi













































LA PARTITA

Se il buongiorno si vede dal mattino e la fortuna aiuta gli audaci, il Genoa di Davide Nicola potrebbe andare davvero lontano. Lo dimostra la partita di Marassi contro il Sassuolo, vinta con il cuore e un piccolo bacio da parte della Dea Bendata. Che però permette al Grifone di portarsi a 14 punti, insieme al Brescia e soprattutto a -1 dai 15 della Sampdoria che attualmente sarebbe quart'ultima e salva.

C'è una certa aria di revival a Marassi, con Nicola in panchina, Destro tra i convocati che gli fa compagnia, gli ormai pienamente recuperati Criscito e Sturaro in campo dal primo minuto e Perin in porta. Proprio quest'ultimo mostra ben presto di non essersi dimenticato come si fa, e al 6' si oppone al colpo di testa a botta sicura di Traoré. La partenza del Sassuolo è infatti poderosa, con i neroverdi che nei primi minuti fanno la partita. Il nuovo Genoa riesce però a prendere le contromisure: Pandev si procura una buona punizione (che Pajac spreca), quindi è Jagiello a costruire un'azione interessante sulla sinistra. Il vantaggio del Grifone si concretizza però al 29', quando Sanabria finisce a terra in area dopo un contatto molto dubbio con Obiang: Irrati non ha dubbi, ordina il calcio di rigore e lo specialista Criscito lo trasforma spiazzando Consigli. La gioia rossoblù dura però una manciata di minuti: Sanabria va vicinissimo al raddoppio, quindi al 33' arriva il pareggio di Obiang grazie a una botta su assist di Locatelli al termine di un lungo fraseggio neroverde.

La partita continua a essere stupenda, e anche Consigli diventa protagonista prima dell'intervallo con un doppio intervento in una manciata di secondi su Sturaro. Quindi dall'altra parte sono Obiang, Boga e Locatelli a non riuscire a trovare la rete del vantaggio ospite. Anche la ripresa presenta un Sassuolo più pericoloso nelle prime fasi, con il Genoa che faticosamente prova a resistere. Cade però al 75', quando Djuricic buca Perin dopo un'azione caparbia in area e un rimpallo vinto su Criscito. Il Var però ravvisa un suo controllo con la mano e annulla. Nel finale però cambia di nuovo tutto: Berardi (in campo da una manciata di minuti) si fa sradicare il pallone da Criscito, parte un contropiede gestito da Favilli che cerca Pandev al centro. Sul pallone c'è Consigli, che allontana con l'attaccante macedone in caduta. Il pallone finisce però contro il rossoblù che di fatto segna di testa da terra: è il gol del sorpasso genoano, il gol che rinfocola le speranze salvezza dei rossoblù. Che certamente hanno avuto un aiuto non indifferente della fortuna.

LE PAGELLE

Perin 7 - Tenuto conto della lunga assenza, una prestazione da incorniciare: e il bentornato al mondo del calcio non poteva che arrivare da Marassi.

Criscito 7,5 - Vero e proprio leader del Grifone, trasforma il rigore del primo vantaggio e con caparbietà conquista il pallone del sorpasso finale. Meglio di così...

Berardi 5 - Gioca dieci minuti più recupero, in cui fa in tempo a perdere un pallone sanguinoso (che porterà al raddoppio) e perdere platealmente le staffe con l'arbitro. Serata, anzi, quarto d'ora no.

Pandev 7 - Dicono che il vero bomber si riconosce quando segna con parti del corpo che non pensava di avere e in posizioni che a nessun altro verrebbero in mente: il macedone è un vero bomber.



IL TABELLINO

Genoa-Sassuolo 2-1

Genoa (3-5-2): Perin 7; Biraschi 6, Romero 6, Criscito 7,5; Ankersen 6, Jagiello 6,5 (27' st Behrami 6), Radovanovic 6,5, Sturaro 6 (35' Cassata sv), Pajac 6,5; Pandev 7, Sanabria 5,5 (24' st Favilli 6,5). A disp.: Marchetti, Radu, Barreca, Zapata, Ghiglione, Goldaniga, Agudelo, Schone, Destro. All.: Nicola 7.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 5,5, Ferrari 6, Romagna 5,5, Kyriakopoulos 6; Obiang 6,5, Locatelli 6,5; Traoré 5,5 (48' st Raspadori sv), Duncan 6 (18' st Djuricic 6,5), Boga 5,5 (35' Berardi 5); Caputo 5. A disp.: Pegolo, Turati, Muldur, Peluso, Tripaldelli, Piccinini, Magnanelli, Bourabia, Mazzitelli. All.: De Zerbi 5,5.

Arbitro: Irrati

Marcatori: 29' rig. Criscito (G), 33' Obiang (S), 41' st Pandev (G)

Ammoniti: Criscito, Sturaro, Sanabria, Biraschi (G), Duncan, Locatelli, Romagna, Toljan, Obiang, De Zerbi (S)



LE STATISTICHE

Il Genoa è tornato al successo dopo otto gare di Serie A (5P, 3N) e tutte e tre le vittorie in questo campionato sono arrivate al Luigi Ferraris.

Quinto rigore per il Genoa in questa Serie A, il quarto realizzato da Criscito su quattro calciati. L'unico non battuto dal capitano rossoblu (Schone contro il Milan) è stato parato.

Per la prima volta in carriera, Domenico Criscito ha segnato quattro gol in un singolo campionato di Serie A.

Criscito è il difensore che ha realizzato più calci di rigore nei Top cinque campionati europei 2019/20. Dietro di lui Kolarov e Sergio Ramos (entrambi a due).

L'ultimo difensore prima di Criscito a realizzare almeno quattro gol su calcio di rigore in un singolo campionato di Serie A fu Domizzi nel 2007/08.

Quinto gol in Serie A per Obiang; non segnava nella competizione da febbraio 2015 contro il Torino.

Quattro degli ultimi cinque gol del Sassuolo in campionato sono stati segnati da centrocampisti.

Manuel Locatelli ha fornito un assist in due presenze consecutive per la prima volta nel massimo campionato.

Solo il Lecce (uno) ha ottenuto meno clean sheet del Genoa (due) in questa Serie A.

Goran Pandev ha segnato quattro degli ultimi otto gol del Genoa in Serie A.

Solo Palacio e Joaquin sono più vecchi di Pandev tra i giocatori che hanno segnato almeno quattro gol nei Top 5 campionati europei nel 2019/20.

Pandev ha già eguagliato il numero di reti realizzate nella Serie A 2018/19 (quattro).

Per la seconda volta consecutiva Davide Nicola ha vinto all'esordio su una panchina di Serie A: ci era riuscito anche con l'Udinese (contro la Roma) nel novembre 2018; (aveva perso invece con Livorno e Crotone).

Il Sassuolo è l’unica squadra che ha perso almeno tre partite in questo campionato con un possesso palla superiore al 63%