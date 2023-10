Serie A, Genoa-Salernitana 1-0: Gilardino batte Inzaghi

GENOA-SALERNITANA 1-0

Lo scontro tra i due ex bomber è deciso da un gran gol di Gudmundsson: i liguri rialzano la testa, i campani restano sul fondo della classifica

Genoa-Salernitana, le immagini del match







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il Genoa batte 1-0 la Salernitana nell’anticipo della decima giornata di Serie A e ritrova il successo dopo due ko consecutivi in campionato, salendo a quota 11 in classifica. A decidere il match di Marassi è un gran gol del solito Gudmundsson, che corona un primo tempo dominato in lungo e in largo dai ragazzi di Giardino, condito anche da due pali. Nella ripresa i campani trovano più coraggio, ma non efficacia offensiva e le speranze di rimonta si infrangono sulla traversa colpita da Mazzocchi a pochi minuti dalla fine. Prima sconfitta per Inzaghi, che resta fermo a 1 punto in 2 partite: la squadra rimane penultima e ancora a secco di vittorie. Per l’ex Milan la strada è ancora tutta in salita.

LA PARTITA

I padroni di casa partono fortissimo con una clamorosa doppia chance su altrettanti calci d’angolo: prima Ochoa si supera su Dragusin, poi è il palo a negare a Badelj la rete dell’1-0. Passano 10’ e il Genoa va ancora un passo dal vantaggio con una giocata strepitosa di Retegui: controllo col destro, girata col sinistro e palla di nuovo sul palo, complice anche una leggera ma decisiva deviazione di Ochoa. La Salernitana punta tutto su difesa e ripartenze, ma se la prima tutto sommato funziona, le seconde lasciano piuttosto a desiderare e Martinez resta a lungo spettatore non pagante. La prima occasione degna di nota per gli ospiti arriva al 34’ con un destro di Dia da posizione defilata, non particolarmente impegnativo per il portiere spagnolo. Sull’azione successiva arriva il meritato vantaggio per i rossoblù: Malinovskyi pesca bene tra le linee Gudmundsson, che si allarga sul destro e trafigge Ochoa con un chirurgico siluro nell’angolino. Il match è sostanzialmente a senso unico e poco prima dell’intervallo solo un altro grande intervento di Ochoa, questa volta su Sabelli, evita il raddoppio dei padroni di casa.

Nella ripresa Inzaghi ci prova con gli ingressi di Sambia e Bohinen, che danno subito prova di intraprendenza, e poi con l’ingresso di Ikwuemesi e il passaggio alla difesa a 4. La squadra però non ingrana, il Genoa si difende in maniera molto bassa, ma ordinata e il match rimane bloccato e avarissimo di emozioni. La prima, vera occasione per gli ospiti arriva a 5’ dal 90° quando un cross perfetto di Sambia arriva sulla testa di Mazzocchi, ma la zuccata dell’esterno granata si stampa in pieno sulla traversa. È l’ultimo sussulto (tolta una chance divorata da Dia, che però era in evidente offside) di una serata tutt’altro che spettacolare: per Gilardino tre punti importanti che pongono fine a un momento complicato e alleggeriscono la classifica, per Inzaghi qualche segnale positivo dal punto di vista caratteriale, ma anche la consapevolezza di avere ancora moltissimo lavoro da fare.

LE PAGELLE

Gudmundsson 7 - Si accende non più di due o tre volte in tutta la serata, ma una di queste basta e avanza per far male alla Salernitana e indirizzare la serata sui binari giusti. Si conferma il leader tecnico di una squadra che, pur tra alti e bassi, sta disputando un buon avvio di stagione.

Malinovskyi 6,5 - Trova la posizione che predilige tra le linee garantendo fantasia e imprevedibilità alla manovra genoana. Suo il passaggio in profondità che libera a Gudmundsson la strada per l’1-0.

Retegui 6 - Al quarto d’ora colpisce il palo con una giocata strepitosa, ma proprio in quell’occasione il ginocchio torna a dare fastidio e condiziona il resto della sua gara, che finisce al 45’.

Ochoa 6,5 - Se la squadra ha la possibilità di cambiare atteggiamento nella ripresa e imbastire un tentativo di reazione è solo grazie a lui, autore di tre parate decisive in un primo tempo che poteva chiudersi con un passivo molto più pesante.

Candreva 5 - In un primo tempo di grande sofferenza per la sua squadra ci si attende almeno qualche giocata illuminante da parte sua, che invece non arriva. Anzi arrivano due-tre palloni gettati via malamente che convincono Inzaghi a tenerlo negli spogliatoi.

Cabral 5,5 - Un ectoplasma nel primo tempo, cresce un po’ nella ripresa quando la squadra alza il baricentro e lui ha l’opportunità di mettersi in mostra con qualche giocata. Troppo poco per invertire la rotta.

IL TABELLINO

Genoa-Salernitana 1-0

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 6,5, Bani 6 (9' st De Winter 6), Vasquez 6; Sabelli 6,5 (45'+3 st Vogliacco), Frendrup 6,5, Badelj 6,5 (14' st Strootman 6), Malinovskyi 6,5 (14' st Kutlu 6), Martin 6; Gudmundsson 7, Retegui 6 (1'st Ekuban 6).

Allenatore: Gilardino 6,5

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6,5; Gyomber 5,5, Lovato 5,5 (19' st Ikwuemesi 5,5), Pirola 6; Mazzocchi 6, Coulibaly 5,5, Maggiore 5,5 (19' st Legowski 5,5), Bradaric 5 (1' st Sambia 6); Candreva 5 (1' st Bohinen 5,5), Cabral 5,5 (32' st Tchaouna 5); Dia 5.

Allenatore: Inzaghi 5

Arbitro: Massa

Marcatori: 35' Gudmundsson (G)

Ammoniti: Malinovskyi (G), Maggiore (S), Bradaric (S), Bani (G), Gyomber (S), De Winter (G), Ikwuemesi (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

• Il Genoa ha raccolto 11 punti dopo le prime 10 giornate di questa Serie A: solo una volta ha fatto meglio a questo punto del torneo nelle cinque stagioni precedenti (14 nel 2018/19).

• Il Genoa è imbattuto nelle tre sfide casalinghe contro la Salerntana in Serie A (2V, 1N) e per la prima volta ha ottenuto un clean sheet interno in questo confronto.

• La Salernitana è la 23a squadra a non essere riuscita a vincere alcuna delle prime 10 partite stagionali in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95): solo tre squadre in precedenza hanno evitato la retrocessione a fine stagione (Cagliari 2005/06, Reggina 2007/08 e Crotone 2016/17).

• Albert Gudmundsson ha segnato tre volte la prima rete del match in questo campionato, nella Serie A 2023/24 nessun altro giocatore ha aperto più volte le marcature.

• Il Genoa ha conquistato quattro punti in questa Serie A grazie alle reti di Albert Gudmundsson: solo Lautaro Martinez all'Inter (5 punti con 11 reti) e Domenico Berardi al Sassuolo (5 punti con 5 gol) ne hanno portati di più.

• Il Genoa ha realizzato da fuori area due degli ultimi tre gol in Serie A, dopo non esserci riuscito nei 38 precedenti.

• Il Genoa non ha subito gol nel primo tempo in 7 delle sue 10 partite, solo il Torino (8) e l'Inter (8) hanno fatto meglio in questa stagione di Serie A. La Salernitana non ha segnato in nove occasioni su 10 prima dell'intervallo, più di ogni altra squadra.

• Ruslan Malinovskyi ha partecipato attivamente ad almeno un gol in tutte le ultime due sfide interne contro la Salernitana in Serie A (2 assist).

• Morten Frendrup ha vinto 12 duelli nella sfida contro la Salernitana, il miglior risultato per un giocatore del Genoa in una singola partita di questa Serie A.

• 200ª partita per Kevin Strootman nei cinque maggiori campionati europei (24 con il Genoa), la prima da subentrato con la maglia rossoblù e dal 30 novembre 2021 contro il Verona (con il Cagliari).

• La Salernitana ha raccolto solo 4 punti nelle prime 10 giornate di campionato: il proprio peggior risultato di sempre a questo punto della competizione.

• La Salernitana non vince in Serie A da 11 partite e ha eguagliato il proprio primato negativo nella competizione (come tra gennaio e aprile 2022).

• Inoltre, la Salernitana ha perso quattro trasferte di fila senza segnare nel massimo campionato per la terza volta dopo il 1948 e il 1998.

• Domagoj Bradaric ha collezionato la 100ª presenza nei cinque maggiori campionati europei, la 42ª con la Salernitana in Serie A.