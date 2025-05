Serie A: Genoa-Milan 1-2, i rossoneri la ribaltano in un minuto con Leao e un autogol

LE STATISTICHE

Il Milan ha ottenuto 19 punti da situazione di svantaggio in questo campionato, più di qualsiasi altra squadra.

Il Milan ha vinto cinque delle ultime otto gare in Serie A (1N, 2P), gli stessi successi ottenuti nelle precedenti 14 partite in campionato (4N, 5P).

Il Milan è rimasto imbattuto in 14 delle ultime 15 sfide di campionato contro il Genoa (10V, 4N), subendo solo quattro gol nelle ultime sei gare contro i rossoblù.

Il Genoa ha raccolto solo un punto nelle ultime sette gare casalinghe contro il Milan in Serie A, dopo tre successi di fila in queste sfide.

Il Milan ha vinto tre trasferte di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2024, nella gestione Stefano Pioli.

Rafael Leão è uno dei tre giocatori con almeno otto gol e almeno otto assist all’attivo in questo torneo, assieme a Christian Pulisic (10+8) e Romelu Lukaku (12+10).

Rafael Leão ha preso parte a cinque gol (tre reti, due assist) nelle ultime sei presenze in trasferta in Serie A.

Vítinha è il terzo giocatore più rapido a trovare il gol da subentrato in questa Serie A, a segno dopo 59 secondi dall'ingresso in campo - solo Tijjani Noslin (27 secondi) e Thijs Dallinga (45'') hanno fatto meglio.

Vítinha è andato a segno in Serie A per la prima volta dal 24 maggio scorso, contro il Bologna - 21 presenze di fila a secco da allora.

Nessun difensore del Genoa ha servito più assist di Aarón Martín (cinque) in una stagione di Serie A dal ritorno dei rossoblù nella massima serie nel 2007/08.

100ª presenza per Tijjani Reijnders con la maglia del Milan tra tutte le competizioni.

150ª gara giocata da Yunus Musah nei maggiori cinque campionati europei.