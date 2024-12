Serie A, Fiorentina-Udinese 1-2: Thauvin e Lucca gelano il Franchi

LE STATISTICHE

Moise Kean ha segnato il suo 10° gol in questa Serie A, raggiungendo la doppia cifra di reti in una stagione solo per la seconda volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il 2020/21 (13 reti con il PSG).

Prima di Moise Kean (10 reti in questo campionato), l’ultimo giocatore italiano della Fiorentina ad avere segnato 10 reti in un torneo di Serie A era stato Federico Chiesa nel 2019/20.

Moise Kean ha segnato il suo primo calcio di rigore nei maggiori cinque campionati europei: il suo unico altro tentativo dal dischetto risale al 6 ottobre scorso contro il Milan (parato da Mike Maignan in quel caso).

Dopo la rete segnata contro il Monza all’U-Power Stadium, Lorenzo Lucca ha segnato almeno una rete per due gare consecutive per la prima volta in Serie A.

Florian Thauvin ha segnato per due gare consecutive in Serie A per la seconda volta nel corso del 2024, la prima dal gennaio scorso (proprio contro Fiorentina e Milan in quel caso).

Lorenzo Lucca (14) e Florian Thauvin (10) sono gli unici due giocatori dell'Udinese ad aver raggiunto la doppia cifra di reti nelle ultime due stagioni di Serie A.

In 14 presenze in questa Serie A, Florian Thauvin ha già eguagliato lo stesso numero di reti segnate nelle precedenti due stagioni della competizione (ma in 45 gare totali).

Fabiano Parisi ha raggiunto la sua 50ª presenza con la maglia della Fiorentina contando tutte le competizioni.

La Fiorentina torna a perdere un match casalingo di Serie A per la prima volta dal 30 marzo scorso (1-2 contro il Milan in quel caso).

La Fiorentina ha perso due gare consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2024 (contro Milan e Juventus).

L’Udinese ha vinto due trasferte consecutive per la prima volta in questa Serie A: l’ultimo precedente per i friulani risale alle ultime due gare esterne disputate nella scorsa stagione (contro Lecce e Frosinone in quel caso).

L’Udinese torna a vincere un match esterno contro la Fiorentina in Serie A per la prima volta dal 27 aprile 2022 (4-0 al ‘Franchi’, con Gabriele Cioffi in panchina).

L’Udinese ha subito almeno un gol nelle ultime nove trasferte di Serie A e non concedeva reti per più gare esterne consecutive dal periodo tra febbraio e maggio 2021 (nove in quel caso).

Nessuna squadra in questa Serie A ha affrontato più rigori rispetto all'Udinese: sei, al pari di Venezia e Genoa (cinque reti subite dal dischetto per i friulani).