Serie A, Empoli-Venezia 2-2: D'Aversa e Di Francesco non lasciano la zona retrocessione

LE STATISTICHE

● Tra le squadre contro cui non ha mai perso in Serie A, l’Empoli è quella affrontata più volte dal Venezia: sei – due vittorie e quattro pareggi per i lagunari contro i toscani nella competizione.

● Il Venezia (28) è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A.

● John Yeboah è solo il terzo giocatore ecuadoriano a trovare il gol in Serie A, dopo Felipe Caicedo (29) e Iván Kaviedes (tre).

● Quello di John Yeboah è stato il primo gol messo a segno da un giocatore del Venezia nel giorno di Pasqua in Serie A dalla rete di Can Bartu contro il Vicenza il 14 aprile 1963.

● Jacopo Fazzini ha segnato il primo gol nella storia dell'Empoli nel giorno di Pasqua in Serie A. L'ultimo giocatore ad aver trovato la rete in questo giorno contro il Venezia nel torneo era stato Luis Vinicio in Venezia-Vicenza 1-2 del 14 aprile 1963.

● Tino Anjorin è il primo giocatore inglese nella storia dell'Empoli a trovare il gol in Serie A.

● Liam Henderson ha fornito il suo terzo assist in questo campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione di Serie A (tre anche nel 2021/22, sempre con l’Empoli).

● L'Empoli è sia la squadra che ha subito più reti nell'ultima mezz'ora di gioco in questa Serie A (29), sia quella che ne ha incassati di più da giocatori subentrati nel torneo in corso (13).

● Il Venezia è rimasto imbattuto in un match di Serie A giocato nel giorno di Pasqua per la prima volta dal successo esterno per 4-1 sull’Inter del 25 aprile 1943.

● Quello tra Empoli e Venezia è stato il primo match di Serie A che si gioca nel giorno di Pasqua da Reggina-Udinese 0-2 del 12 aprile 2009 - sono passati esattamente 16 anni e otto giorni da allora.

● Empoli-Venezia è stato il primo di tre match di Serie A in programma nella domenica di Pasqua 2025; l'ultima volta che più di una partita del massimo campionato era stata disputata in questo giorno era il 26 marzo 1978 (otto gare in quel caso), esattamente 47 anni e 25 giorni fa.

● Liam Henderson ha giocato oggi la sua 100ª partita in Serie A (96 con l'Empoli e quattro con l'Hellas Verona).