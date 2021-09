Serie A, Empoli-Venezia 1-2: Henry e un capolavoro di Okereke danno i primi punti a Zanetti

EMPOLI-VENEZIA 1-2

Con un'ottima prestazione in trasferta i veneti si riscattano dopo le due sconfitte nelle prime giornate di campionato

LA CRONACA

Una manciata di minuti e Busio manda in verticale Johnsen sulla sinistra, il norvegese prova l'uno contro uno e rientra sul destro: il suo tiro finisce di poco alto sopra l'incrocio dei pali. Poco dopo Caldara, di testa su un angolo di Aramu, sbaglia la conclusione aerea a pochi passi da Vicario. Abbastanza evidente, insomma, che sia il Venezia a fare la partita grazie a una manovra che parte dai difensori, sfrutta in costruzione i due esterni bassi, approfitta degli arretramenti di Vacca per avere un appoggio in più per uscire dalla pressione avversaria, utilizza gli inserimenti nei mezzi spazi di Fiordilino e Busio e non disdegna il lancio profondo per la velocità di Johnsen. Un 4-3-3 in possesso (con movimenti precisi nelle catene laterali) che diventa un 4-4-2, con il norvegese che arretra sulla sua corsia, in fase difensiva.

Nessuna sorpresa, dunque, quando arriva il vantaggio ospite al 13'. Aramu trova Henry in mezzo ai centrali empolesi e l'attaccante francese è prontissimo a segnare il gol veneziano. La squadra di Andreazzoli fa fatica ad azionare Bajrami (che infatti poi andrà a cercare maggiore fortuna sull'esterno) e a sviluppare la consueta manovra in velocità. Henry sbaglia il raddoppio da buona posizione e Johnsen spreca a tu per tu con Vicario dopo una lunga cavalcata. Zanetti è costretto a usare il primo cambio poco dopo la mezzora perché Aramu deve uscire per far posto a Heymans. Nella ripresa, con l'ingresso di Di Francesco, l'Empoli passa definitivamente al 4-4-2 con il nuovo entrato e Bajrami sulle fasce. La disposizione precisa del Venezia in fase difensiva, però, concede pochissimi spazi ai padroni di casa. Poi arriva l'impensabile. Zanetti è costretto al quinto cambio per i crampi di Vacca. Entra Okereke e, una manciata di secondi dopo il cambio, riceve la sponda di Henry sulla propria trequarti, parte palla al piede, semina tutti e poi, appena dentro l'area, piazza un sinistro che batte Vicario. Una riedizione ridotta del gol di Weah al Verona di 25 anni fa. Nel finale Maenpaa atterra Henderson e il rigore di Bajrami accorcia le distanze prima che Okereke in contropiede si mangi il 3-1. Poco prima del triplice fischio Bajrami per poco non trova il pari su punizione ma il suo tiro non centra la porta. Il Venezia si porta a casa così i primi tre punti del suo campionato e la certezza di potersi togliere ancora qualche soddisfazione.

IL TABELLINO

EMPOLI-VENEZIA 1-2

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (38' st Henderson), Ismajli (1' st Tonelli), Luperto, Marchizza; Haas, Ricci (17' st Stulac), Bandinelli (1' st Di Francesco); Bajrami; Mancuso (17' st Pinamonti), Cutrone. All. Andreazzoli

Venezia (4-3-3): Lezzerini (1' st Maenpaa); Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg (1' st Molinaro); Fiordilino (9' st Crnigoj), Vacca (22' st Okereke), Busio; Aramu (33' pt Heymans), Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Marcatori: 13' pt Henry (V.), 24' st Okereke (V.), 44' st Bajrami (E.) su rig.

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Ismajli (E.), Aramu (V.), Lezzerini (V.), Haas (E.), Johnsen (V.), Heymans (V.), Maenpaa (V.)

LE STATISTICHE

- Prima di Thomas Henry, l'ultimo marcatore del Venezia in Serie A era stato Filippo Maniero il 5 maggio 2002 contro il Parma.

- L’ultima vittoria in Serie A del Venezia risaliva al febbraio 2002, 2-0 contro la Fiorentina con Giuseppe Iachini in panchina.

- Thomas Henry è il 2° marcatore francese nella storia del Venezia in Serie A, dopo Lucien Leduc nel 1949 contro il Palermo.

- L'ultimo giocatore del Venezia che aveva segnato contro l'Empoli in Serie A era stato Álvaro Recoba (doppietta) nel maggio 1999.

- Primo gol di David Okereke in Serie A (seconda presenza), l'ultima rete di un calciatore del Venezia subentrato a gara in corso nel torneo era stata realizzata da Patrizio Balleello nel marzo 2002 contro il Lecce.

- Thomas Henry ha preso parte ad entrambe le reti del Venezia in questa Serie A: un gol e un assist.

- Prima di Nedim Bajrami, l'ultimo giocatore dell'Empoli che aveva preso parte ad un gol in entrambe le sue prime due gare casalinghe stagionali di Serie A era stato Riccardo Saponara nel 2015/16.

- Nelle precedenti 11 sfide tra due squadre neopromosse in Serie A solo una volta aveva vinto la formazione in trasferta: 3-0 lo Spezia contro il Benevento nel novembre 2020 (2N, 8P).

- Prima di Ardian Ismajli, l'ultimo giocatore che era stato ammonito in tutte le sue prime tre gare stagionali di Serie A era stato Lorenzo Tonelli nel 2020/21.