Serie A, Empoli-Udinese 1-1: Davis risponde a Pellegri, pari al Castellani

LE STATISTICHE

L’Empoli ha conquistato 16 punti dopo le prime 15 gare disputate in Serie A per la prima volta dalla stagione 2021/22 (16 anche in quel caso, con Aurelio Andreazzoli in panchina).

L’Udinese è la squadra contro cui l’Empoli ha pareggiato il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A (12).

L’Udinese ha subito almeno un gol per sette gare esterne di fila (13 gol totali) in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e dicembre 2021 (sette match anche in quel caso, 16 gol totali).

L’Empoli ha trovato la via della rete per tre match consecutivi in campionato per la prima volta dal febbraio scorso (contro Hellas Verona, Monza e Juventus in quel caso).

L’Empoli ha pareggiato contro l’Udinese con il risultato di 1-1 per la settima volta nella sua storia in Serie A: questo è anche il punteggio più frequente tra le due formazioni nel massimo campionato italiano.

Pietro Pellegri ha segnato per la terza gara consecutiva in questa Serie A, superando il suo precedente record di reti realizzate in una singola stagione nel massimo campionato italiano (due gol sia nel 2017/18 che nel 2022/23).

Tra i giocatori italiani che hanno realizzato almeno tre gol in questa Serie A, Pietro Pellegri è quello più giovane (17-03-2001).

Liberato Cacace ha fornito il suo secondo assist in questa Serie A: record personale in una singola stagione nella competizione per il giocatore dell’Empoli, che ne aveva realizzato uno in 31 partite nel campionato 2023/24.

L'Empoli è l'unica squadra contro cui Sandi Lovric ha servito due assist in Serie A: l'unico altro passaggio vincente contro i toscani è arrivato l'11 marzo 2023 (sempre allo Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena).

Keinan Davis ha realizzato più di un gol in una singola stagione contando i cinque maggiori campionati europei per la prima volta nella sua carriera (uno con l'Aston Villa nel 2020/21 e uno con l'Empoli nel 2023/24).

Lorenzo Lucca ha raggiunto le 50 presenze in Serie A.