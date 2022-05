Serie A, Empoli-Torino 1-3: tripletta di Belotti nel finale

EMPOLI-TORINO 1-3

Tre reti (di cui due su rigore) per il Gallo, che ribalta da solo i toscani e consente ai granata di agguantare il decimo posto in classifica

L’Empoli non si salva (ancora) aritmeticamente a tre giornate dalla fine: il Torino ribalta 3-1 i toscani con la tripletta del subentrato Belotti. Dopo un primo tempo avaro di emozioni al Castellani, padroni di casa in vantaggio al 56’ con Zurkowski. La squadra di Andreazzoli, che finisce in nove uomini (espulsi Verre e Stojanovic), subisce però la rimonta del Gallo dal dischetto (79’ e l’87’) prima del suo tris personale. I granata sono decimi. Empoli-Torino: le foto del match







































LA PARTITA

Una grandissima prestazione del Gallo Belotti, che entra in campo al 71’, vale la decima posizione del Torino ai danni del Sassuolo e, contemporaneamente, il rinvio della salvezza ufficiale dell’Empoli, rimontato 3-1 in casa. La prima occasione è per i granata: pallone raccolto da Pobega al limite dell’area di rigore e sinistro in diagonale che termina di un soffio a lato del palo della porta di Vicario. Al 18’ si accende anche una piccola rissa tra Pinamonti e Vojvoda, entrambi ammoniti dopo qualche parola e spintone di troppo. Pobega prova un’altra conclusione da fuori: niente di fatto. In una partita in cui non c’è molto da chiedere, entrambe le squadre si affrontano a viso aperto. Non manca tuttavia il nervosismo, visto che vengono nel frattempo ammonito anche Lukic e Juric. Toscani mai pericolosi davanti per tutto il primo tempo, nonostante tre calci d’angolo consecutivi.

Soltanto Asllani prova una conclusione improvvisa dal limite con l’esterno del destro e sfera di poco lo specchio della porta. In avvio di ripresa Pinamonti spreca con un ‘cucchiaio’ il vantaggio, ma l’Empoli lo trova lo stesso al 56’: Verre imbuca per il polacco, che si sposta la sfera sul sinistro e calcia beffando Berisha che riesce soltanto a sfiorare la sfera. Pochi minuti più tardi, un intervento duro sulla caviglia di Pellegri fa sì che l’arbitro, coadiuvato dal Var, trasformi il giallo iniziale in rossi per l’ex Sampdoria. In superiorità numerica, il subentrato Belotti agguanta il pari su rigore al 79’ dopo il fallo di mano di Stojanovic. A 3’ dalla fine, la medesima scena si ripete: braccio dello sloveno (ora espulso per doppio giallo) e il centravanti della nazionale fa 1-2. Non basta, però: perché nel settimo minuto di recupero arriva la clamorosa tripletta, in spaccata su assist di Brekalo.

LE PAGELLE

Zurkowski 6,5 – Lo splendido tiro con il sinistro del centrocampista dell’Empoli, al suo sesto centro in campionato, regala il vantaggio momentaneo ai toscani.

Asslani 6 – Il giovane centrocampista albanese è l’unico a rendersi (anche se non troppo) pericoloso nel primo tempo per gli uomini di Andreazzoli.

Verre 5 – La sua espulsione diretta si rivela determinante in negativo per l’Empoli, che viene ribaltato dal Torino: veramente brutto il fallo su Pellegri.

Belotti 8 – Fa tutto lui, in appena 20 minuti scarsi di partita: trasforma due rigori nel giro di 8 minuti e poi completa uno splendido pomeriggio con la tripletta nell’ultimo minuto di recupero

Pobega 6,5 – È sicuramente lui il protagonista dei primissimi minuti di gioco: due sue conclusioni, in avvio di match, non spaventano però troppo Vicario.

Singo 6,5 – Intercetta in tuffo di testa un pallone, che aveva spalancato l’area di rigore per Verre, dopo il passaggio filtrante da parte di Henderson. Vojvoda 5,5 – Primo tempo negativo il suo, condito anche da un’ammonizione per intemperanze con Pinamonti: Juric lo sostituisce all’intervallo con Ansaldi.

IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO 1-3

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6; Stojanovic 4,5, Luperto 6, Viti 6, Parisi 6; Zurkowski 6,5 (44’ st La Mantia sv), Asllani 6, Henderson 6 (33’ st Stulac 6); Verre 5, Di Francesco 5,5 (20’ st Benassi 6); Pinamonti 5,5. A disp.: Ujkani, Furla, Stulac, Romagnoli, Cutrone, Bajrami, Fazzini, Fiamozzi, Cacace, Ismajli. All.: Andreazzoli 5,5

Torino (3-4-2-1): Berisha 5,5; Djidji 5,5, Buongiorno 6, Rodriguez 6,5; Singo 6,5 (26’ st Seck 6), Lukic 5,5 (25’ st Ricci 6,5), Pobega 6,5, Vojvoda 5,5 (1’ st Ansaldi 6); Praet 6, Brekalo 6; Pellegri 6 (26’ st Belotti 8). A disp.: Milinković-Savić. Gemello, Bremer, Izzo, Zima, Aina, Mandragora, Linetty All.: Juric 6,5

Arbitro: Cosso

Marcatori: 11’ st Zurkowski (E), 34’ st rig. Belotti (T), 42’ st rig. Belotti (T), 52’ st Belotti (T)

Ammoniti: Pinamonti (E), Vojvoda (T), Lukic (T), Henderson (E), Luperto (E)

Espulsi: al 14’ st Verre (E) per vigoria sproporzionata; al 41’ st Stojanovic (E) per doppio giallo

LE STATISTICHE DI EMPOLI-TORINO

Grazie alla tripletta contro l'Empoli, Andrea Belotti ha superato Francesco Graziani, diventando il secondo miglior marcatore nella storia del Torino in Serie A (100 reti), dietro al solo Paolo Pulici (134).

Andrea Belotti ha preso parte a sei reti (quattro gol, due assist) nelle ultime quattro sfide contro l’Empoli nel massimo torneo.

Il Torino ha vinto in casa dell’Empoli in Serie A per la prima volta nella sua storia.

Il Torino non perde da sei partite di Serie A (3V, 3N) e sta registrando quindi la striscia migliore di imbattibilità in Serie A in questo campionato sotto la guida di Juric.

Il Torino non ha perso nessuna delle ultime quattro gare (2V, 2N): i granata non collezionavo quattro gare fuori casa di fila senza perdere in Serie A dal gennaio 2020.

L’Empoli ha perso in casa per la prima volta dal 26 febbraio 2022 contro la Juventus in massima serie. Questa era anche l’ultima gara in cui gli azzurri avevano incassato almeno tre reti in casa nella competizione.

Da inizio 2022, solo Andrea Pinamonti (sei frutto di cinque gol e un assist) ha preso parte a più reti di Szymon Zurkowski (quattro gol) tra le fila dell'Empoli in Serie A.

Tra i giocatori dell’Empoli, solamente Andrea Pinamonti (12 gol) ha realizzato più reti di Zurkowski in questo campionato (sei alla pari di Nedim Bajrami).

Era dal 4 aprile 2018 che Andrea Belotti non realizzava una tripletta in Serie A (v Crotone).

Primo assist nel campionato per Valerio Verre. Il centrocampista dell’Empoli non prendeva parte ad un gol in Serie A dalla gara tra Sampdoria e Spezia del 12 maggio 2021 (gol nel 2-2 al Ferraris).

Secondo cartellino rosso per Valerio Verre in Serie A. La prima espulsione in massima serie l'aveva raccolta con la maglia del Pescara contro il Bologna nel dicembre 2016.

Sebastiano Luperto ha collezionato contro il Torino la 50ª presenza con la maglia dell’Empoli in tutte le competizioni.

Tommaso Pobega ha collezionato contro il Verona la 50ª presenza in Serie A.

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 23 delle sue 35 partite, solo il Napoli (26) ha fatto meglio in questa Serie A.

Il Torino ha effettuato 7 cambi nell’XI titolare rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, record per il club tra due partite di questo torneo.