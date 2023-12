Serie A, Empoli-Lecce 1-1: Banda non basta ai salentini

EMPOLI-LECCE 1-1

I giallorossi passano in vantaggio con il zambiano, ma l'autorete di Rafia salva Andreazzoli

Nella quindicesima giornata di Serie A, finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Empoli e Lecce. Al Castellani, i salentini passano in vantaggio con il gol al 64' di Banda favorito da un errore di Berisha, ma i toscani pareggiano al 71' con l'autorete di Rafia sul cross di Cambiaghi, sbattendo infine contro un super Falcone. Un punto sicuramente più utile per i giallorossi, che salgono a quota 17. La formazione di Andreazzoli, invece, si porta a 12.

LA PARTITA

Un pareggio che non serve a nessuno: questa la sintesi dell'1-1 del Castellani tra Empoli e Lecce. Il match si apre con un'occasione per i toscani: Cambiaghi si invola verso la porta ma conclude troppo centralmente e viene murato da Falcone, il grande protagonista della sfida. Il portiere dei salentini, infatti, mura tutto ciò che arriva dalle sue parti, come quando ferma Grassi, poi ci provano Cancellieri e Luperto, ma senza fortuna. Poco prima dell'intervallo, inoltre, i toscani perdono per infortunio Caputo, costretto a lasciare spazio a Shpendi, ma l'intervallo finisce comunque 0-0.

Più intensa la ripresa: D'Aversa inserisce subito Krstovic per uno spento Piccoli, poi al 64' i salentini passano in vantaggio. Segna Banda con una conclusione dalla distanza, ma è evidente l'errore di Berisha che si fa passare la palla in mezzo alle gambe. Il vantaggio ospite dura però solo 7 minuti, perché al 71' il cross di Cambiaghi deviato da Rafia colpisce traversa e palo prima di entrare in porta: lo sfortunato autogol del tunisino vale dunque l'1-1. Dopo il pareggio, la formazione di Andreazzoli cerca la rimonta ma a fermare tutto è sempre Falcone, che respinge la conclusione di Luperto già pericoloso nel corso del match. Finale senza particolari emozioni: quarto pareggio di fila per il Lecce che sale a 17 punti, mentre l'Empoli si porta a 12 ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione.

LE PAGELLE

Berisha 5 - Evidenti le colpe sul gol di Banda: si fa passare la palla in mezzo alle gambe.

Cambiaghi 6,5 - Pur non entrando nel tabellino, è decisivo: il suo cross deviato da Rafia regala l'1-1 ai suoi.

Falcone 7 - Se il Lecce torna a casa con un punto è merito delle sue strepitose parate. Incolpevole sul gol subito.

Banda 6,5 - Aiutato dall'errore di Berisha, ma ha il merito di provarci e non solo in occasione del momentaneo 1-0.

IL TABELLINO

EMPOLI-LECCE 1-1

Empoli (4-3-3): Berisha 5; Bereszynski 6 (1' st Ebuehi 6), Ismajli 6, Luperto 6,5, Bastoni 6,5; Kovalenko 6 (35' st Fazzini 6), Grassi 6, Maleh 5,5 (18' st Marin 6); Cambiaghi 6,5, Caputo 5,5 (41' Shpendi 5,5), Cancellieri 5,5 (35' st Gyasi 6). A disp.: Perisan, Caprile, Walukiewicz, Cacace, Ranocchia, Destro, Maldini. All.: Andreazzoli 6

Lecce (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 6,5, Baschirotto 6, Dorgu 5,5 (1' st Gallo 6); Gonzàlez 6 (25' st Blin 6), Ramadani 5,5 (41' st Kaba sv), Oudin 6 (15' st Rafia 5); Sansone 5,5, Piccoli 5,5 (15' st Krstovic 6), Banda 6,5. A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Dermaku, Touba, Berisha, Listkowski, Faticanti, Strefezza. All.: D'Aversa 5,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 19' st Banda (L), 26' st aut. Rafia (E)

Ammoniti: Gonzàlez (L), Maleh (E), Grassi (E), D'Aversa (L), Ramadani (L)

LE STATISTICHE

Dalla sua annata d’esordio in Serie A (1985/86) il Lecce è la squadra che in più stagioni ha concluso le prime sette trasferte di un singolo campionato senza trovare il successo (11).

Tra i giocatori africani che hanno preso parte ad almeno cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Simon Adingra (cinque - gennaio 2002) e Nicolas Jackson (sette, giugno 2001) sono più giovani di Lameck Banda (cinque - gennaio 2001).

Lameck Banda è uno dei quattro giocatori nati dal 2001 in avanti ad aver preso parte ad almeno cinque gol in questo campionato, assieme a Matías Soulé, Joshua Zirkzee e Khvicha Kvaratskhelia.

Il Lecce ha pareggiato quattro partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra ottobre-e novembre 2019, con Fabio Liverani in panchina.

L’Empoli ha pareggiato le ultime due partite di Serie A, ottenendo un segno “X” in più di quelli registrati nelle precedenti 13 partite affrontate in questo campionato – i toscani hanno pareggiato due partite di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso febbraio.

Lameck Banda ha segnato due gol in 11 presenze in questo campionato, eguagliando il totale di reti realizzate in 36 match disputati nella passata stagione in Serie A.

Hamza Rafia è il primo giocatore di movimento africano a realizzare un autogol in Serie A da Emanuel Gyasi nell'ottobre 2021 (vs Sampdoria con la maglia dello Spezia).

Nessun giocatore ha collezionato più cartellini gialli di Youssef Maleh e Ylber Ramadani in questo campionato (sette ciascuno, come Norbert Gyomber) – più in generale, solo Ivan Alejo (otto) ne conta di più nei cinque principali campionati europei.

Lecce ed Empoli non hanno trovato il gol in 12 dei 15 primi tempi disputati in questo campionato: solo la Salernitana (13) è rimasta a secco di reti in più frazioni di gioco.