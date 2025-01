Serie A, ecco i big match della 21a giornata: occhi su Juve-Milan e Atalanta-Napoli

In attacco tornerà Dallinga al posto dell'acciaccato Castro, uscito nel finale a San Siro, mentre Dan Ndoye viaggia verso un turno di riposo: chance per Benjamin Dominguez e conferma per Orsolini sulla destra. Il Monza, di contro, si gioca il tutto per tutto per la salvezza dopo aver sconfitto a sorpresa la Fiorentina (2-1). I brianzoli, ultimi con 13 punti, non possono interrompere subito il momento positivo. Bocchetti non si fida di Djuric e non dovrebbe schierarlo dall'inizio: in attacco il duo Maldini-Caprari. Rispolverato Kyriakopoulos sulla sinistra, aria di conferma per Ciurria: questa volta giocherebbe a destra. Bondo è una sontuosa certezza e proverà a fornire un'altra prestazione di livello, D'Ambrosio può essere il nome a sorpresa per la difesa: Pablo Marì è infatti ai box, così come Pessina e Dany Mota.