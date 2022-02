Serie A, ecco anticipi e posticipi della 29ª e 30ª: niente rinvio per la Nazionale

Non sembravano esserci margini di manovra e la conferma ufficiale è arrivata: la Serie A ha pubblicato date e orarie di anticipi e posticipi della 29ª e 30ª giornata di campionato, confermando di fatto che non si fermerà per lasciar spazio alla preparazione dei playoff della Nazionale verso Qatar 2022, come chiedeva invece la Figc. La gara più attesa, il derby Roma-Lazio, si disputerà domenica 20 marzo alle 18, a quattro giorni dalla semifinale degli azzurri di Mancini contro la Macedonia del Nord.

Getty Images