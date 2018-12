Serie A, dicembre da record: un'overdose di partite

01/12/2018

Ma andiamo con ordine. A Spal-Empoli toccherà l'onore di aprire il dicembre di fuoco del calcio italiano, dando il via a un'infilata di 60 partite di Serie A in 29 giorni. Una sorta di mini-torneo di sei giornate con gare fissate senza tanti vincoli di date e orari. Tutto accompagnato da un turno di Champions per Juve, Napoli, Inter e Roma, un turno di Europa League per Lazio e Milan e uno di Coppa Italia per Toro, Bologna, Samp, Spal, Sassuolo, Chievo, Cagliari e Genoa.



Ma non è tutto qui. Dopo l'esperimento dell'anno scorso con Lazio-Fiorentina di Coppa Italia, per la prima volta nella storia della Serie A il pallone occuperà interamente anche il giorno di Santo Stefano. In Italia solo nell'aprile del 1934, a causa di un calendario rivoluzionato per dare spazio ai Mondiali, si giocò di più (61 partite) in campionato. Ma con gli impegni europei e la Coppa Italia, quest'anno il calcio italiano farà segnare il nuovo record.



Una vera e propria goduria per gli appassionati, che a dicembre potranno godersi un ricco menu a ogni latitudine di classifica, dai superclassici agli spareggi. Dal derby di Torino a Juve-Inter, Juve-Roma, Napoli-Inter e Roma-Inter. Il meglio del repertorio, insomma. Tutto concentrato in 29 giorni. Un mese di "straordinari" nella nuova dimensione della Serie A. A Natale quest'anno l'abbuffata sarà di calcio.