Serie A: Dal Pino rieletto presidente di Lega, ma si riserva sull'accettazione

LEGA SERIE A

Paolo Dal Pino è stato rieletto presidente della Lega Serie A. Il manager milanese, alla seconda tornata di votazioni, ha ottenuto 14 voti a favore, ma ha comunicato all'assemblea che si riserverà se accettare o meno l'incarico nell'arco dei prossimi giorni. Contestualmente è stato rieletto, in prima votazione, anche Luigi De Siervo come amministratore delegato, con 15 voti a favore. Per entrambi si tratta del secondo mandato. Getty Images

DAL PINO: "MI PRENDO TEMPO PER VALUTARE"

"Io non volevo candidarmi e sono usciti 14 voti. Sono stato eletto presidente, ma vista l'assemblea e la necessità di avere una unione di vedute e di percorso mi sono prendo il tempo necessario per valutare se ci sono le condizioni". Così Paolo Dal Pino, in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega che lo ha rieletto presidente, nomina che si è riservato di accettare nel giro di qualche giorno. "Incarichi in quanto tali non mi interessano, ho apprezzato di aver ottenuto 14 voti ma mi prenderò dei giorni per ragionarci. Le motivazioni le trovi se capisci che stai dedicando tanto tempo della tua vita in una cosa in cui i tuoi compagni di viaggio sono su una linea comune", ha aggiunto. "Le nomine vanno fatte in base alle competenze e vanno fatte in assemblea, poi è normale che ci siano degli accordi e discussioni su temi di cui prima non si era discusso. Giochi e tatticismi non avrebbero fatto bene alla lega, poi le posizioni possono cambiare da un giorno all'altro", ha proseguito.

SCARONI: "ANDATA COME DOVEVA ANDARE"

"L'assemblea e' stata una cosa lunga ma è andata bene. Polemiche sull'elezione del presidente? No, tutto a posto, è sempre un po' complicata ma è andata come doveva andare". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, lasciando Palazzo Parigi dopo l'assemblea della Lega Serie A che ha confermato Dal Pino come presidente.

ELETTI ANCHE I QUATTRO CONSIGLIERI DI LEGA

L'assemblea della Lega Serie A ha anche eletto i 4 consiglieri di Lega. Si tratta del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, il presidente del Milan Paolo Scaroni e del Verona Maurizio Setti. Del precedente Consiglio facevano parte Percassi, Scaroni, Alessandro Antonello dell'Inter e Stefano Campoccia dell'Udinese, dimessosi lo scorso maggio.

LOTITO E MAROTTA CONFERMATI CONSIGLIERI FEDERALI

L'Assemblea della Lega Serie A ha inoltre eletto come consiglieri federali Claudio Lotito e Beppe Marotta. Per entrambi si tratta di una riconferma.