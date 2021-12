Serie A da record: in Italia si segna molto di più che nel resto d’Europa

La Serie A è cambiata. Le classiche “partite perfette” da 0-0 sono ormai un ricordo, le squadre si affrontano a viso aperto e puntano a segnare un gol in più dell’avversario e ora arrivano anche i numeri a confermarlo: nella parte di stagione fin qui giocata, secondo i dati, la Serie A è infatti di gran lunga il campionato dei top 5 tornei europei in cui si sono segnati più gol (574, quindi 43 in più rispetto alla Ligue 1 seconda).