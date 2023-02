Serie A, Cremonese-Lecce 0-2: festa giallorossa allo Zini, affonda Ballardini

cremonese-lecce 0-2

Dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia, sprofondano i grigiorossi, mai in partita: Baschirotto e Strefezza firmano un successo fondamentale per gli ospiti

Le semifinali di Coppa Italia sono già un lontano ricordo per la Cremonese, che viene travolta dal Lecce in un fondamentale scontro-salvezza. Mai in partita la formazione di Ballardini, che perde 2-0: Baschirotto apre le danze al 58', Strefezza raddoppia al 69'. Dopo 21 giornate, i grigiorossi sono fermi a 8 punti e senza vittorie: non succedeva dal 2003/04, quando l'Ancona chiuse con 13 punti. Il Lecce, invece, aggancia la Juventus a quota 23.

LA PARTITA

Lo scontro-salvezza va al Lecce, che travolge una Cremonese quasi inoffensiva: finisce 2-0, con le reti di Baschirotto e Strefezza a sancire il ko dei grigiorossi. Gioco molto spezzettato allo Zini, con poche chances nel primo tempo. Il Lecce si fa vedere al 7', col sinistro di Colombo che termina a lato di poco. I padroni di casa, che schierano un inedito attacco pesante (Ciofani-Okereke), faticano a rispondere e bussano dalle parti di Falcone solo al 29': debole il colpo di testa di Ciofani. Baroni perde Blin e si va al riposo sullo 0-0 dopo una prima frazione molto bloccata. Il Lecce si rende ancora pericoloso, con Colombo, in avvio di ripresa e al 58' passa: sul cross di Hjulmand svetta Baschirotto, che non lascia scampo a Carnesecchi. Ballardini prova a correre ai ripari, ma ormai l'inerzia del match è tutta per gli ospiti: al 69' Strefezza raddoppia, con un grande sinistro a giro. Non c'è reazione della Cremonese, che esce completamente dalla partita e rischia il tris: lo evita Carnesecchi, con una grande parata su Banda. L'unico squillo grigiorosso arriva al 93' con Falcone attento su Afena-Gyan. Perde e resta ultima la Cremonese, che vede già lontanissima la gioia delle semifinali di Coppa Italia. 8 punti in 21 giornate e nessuna vittoria per i grigiorossi, che eguagliano il record negativo dell'Ancona 2003/04, la squadra che chiuse con 13 punti in 34 gare. Riparte dopo due ko il Lecce, ora alla pari della Juventus con 23 punti.

LE PAGELLE

Valeri 6 - È una delle poche luci della Cremonese nel primo tempo. Per questo la sua sostituzione è ancora più inspiegabile. Esce e i grigiorossi non creano un'azione offensiva, perdendosi tra un cambio di modulo e l'altro. Grave errore per Ballardini.

Dessers 5 - Il tandem con Ciofani semplicemente non funziona, anche perchè l'ex Genk e Feyenoord fa pochissimo per farlo funzionare. Scarso movimento e scarsissima pericolosità. Non cambiano le cose nella (confusa) ripresa. L'apoteosi negativa della sua partita è un (disastroso) tentativo di rovesciata, con cui colpisce solo... il compagno Vásquez.

Strefezza 7 - È l'anima del Lecce già nel primo tempo, quando tutte le azioni passano dai suoi piedi. Un dato di fatto che viene sublimato dal bellissimo tiro a giro che vale il 2-0 nella ripresa. Prestazione da leader.

Baschirotto 6,5 - Difensivamente non corre il minimo pericolo, contro una Cremonese in confusione, e allora si toglie una soddisfazione da attaccante. Il suo colpo di testa vale il vantaggio del Lecce.

IL TABELLINO

CREMONESE-LECCE 0-2

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 6,5; Ferrari 5,5, Chiriches 5,5 (29' st Aiwu 5,5), Vásquez 5,5; Sernicola 6, Benassi 5,5 (21' st Tsadjout 6), Pickel 5,5 (1' st Castagnetti 5,5), Meité 5, Valeri 6 (15' st Galdames 5,5); Dessers 5, Ciofani 5,5 (15' st Afena-Gyan 5,5). All.: Ballardini. A disp.: Saro, Sarr, Bianchetti, Ghiglione, Okereke.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6,5, Umtiti 6, Gallo 6; Blin 6 (39' Askildsen 6), Hjulmand 6,5, Gonzàlez 6 (41' st Helgason); Strefezza 7 (28' st Oudin 6), Colombo 6 (41' st Voelkerling Persson sv), Di Francesco 5,5 (28' st Banda 6,5). All.: Baroni. A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Ceccaroni, Lemmens.

Arbitro: Orsato.

Marcatori: 13' st Baschirotto (L), 24' st Strefezza (L).

Ammoniti: Pickel (C), Colombo (L), Askildsen (L).

LE STATISTICHE

Solo Danilho Doekhi dell'Union Berlino (quattro) ha segnato più reti di testa di Federico Baschirotto (tre) tra i difensori in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

Soltanto Victor Osimhen (quattro) ha realizzato più gol di testa di Federico Baschirotto (tre) in questo campionato di Serie A.

Solo Carlos Augusto (quattro) ha segnato più reti di Federico Baschirotto (tre) tra i difensori di questa Serie A.

Quello di Federico Baschirotto è stato il gol numero 600 del Lecce in Serie A (inclusi risultati a tavolino).

Gabriel Strefezza ha segnato due gol contro la Cremonese in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel torneo (due anche contro la Salernitana).

Due delle tre reti del Lecce da fuori area in questo campionato sono state realizzate da Gabriel Strefezza (anche contro la Salernitana lo scorso 16 settembre).

Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A (2V, 2N), registrando ben tre clean sheet nel periodo.

La Cremonese è la quarta squadra di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95) a non registrare alcuna vittoria nelle prime 21 gare disputate in una stagione nel torneo, dopo l’Ancona e il Perugia nel 2003/04 e il Verona nel 2015/16.