Serie A, Costa: "Nei prossimi mesi aumenteranno sempre di più tifosi allo stadio"

Serie A

Il sottosegretario alla salute: "Ragionevole pensare che la prossima stagione inizierà col pubblico in presenza e che la percentuale del 25% potrà essere superata"

Nella prossima stagione, se i dati saranno positivi, gli stadi torneranno gradualmente a riempirsi. Andrea Costa, intervenuto su Nsl Radio al programma Gli Inascoltabili, ha detto che l'importanza dei tifosi non è solo legata allo sport ma anche a un messaggio sociale per un ritorno alla normalità, il primo passo è stato riempire al 25% l'Olimpico per Euro2020. 16000 persone sono state un segnale di fiducia. Getty Images

L'ultimo campionato sarà l'unico senza tifosi allo stadio, è questa l'indicazione del sottosegretario alla salute che ha comunicato quindi la volontà di allentare gradualmente le misure sui tifosi. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha detto che l'intenzione è chiedere alla UEFA una maggiore presenza di tifosi nella seconda fase degli Europei, come decretato per quanto riguarda le partite che si giocheranno a Wembley che passeranno a 45000 spettatori. "Ci proveremo, incontreremo la UEFA e vedremo se sarà possibile, grazie anche all'ottimo comportamento dei tifosi. Con il Cts e il ministro Speranza vedremo se riusciremo ad aumentare il numero dei tifosi", le parole di Gravina.

Tutto, come precisato più volte da Costa, è subordinato al mantenimento dei dati positivi sui contagi. Ha detto poi come quella di aprire l'Olimpico sia stata una decisione non semplice: "Abbiamo dato la disponibilità del pubblico al 25% mesi fa, in un momento in cui il nostro paese era in una fase in cui i contagi ed i decessi erano alti."