Serie A, Como-Udinese 4-1: Fabregas scala la classifica con un poker

- Assane Diao è andato a segno in due partite consecutive da titolare per la prima volta nei cinque grandi campionati europei dalle prime due presenze con il Betis tra settembre e ottobre 2023 (due gol).

- Tra i giocatori che hanno segnato più di un gol in questa Serie A, nessuno è più giovane rispetto ad Assane Diao (due reti – settembre 2005).

- Escludendo gli autogol, quella siglata da Assane Diao (4’ e 56”) è la rete più veloce segnata dal Como in questa Serie A.

- Gabriel Strefezza ha fornito il suo terzo assist stagionale in 20 gare in questa Serie A, solo uno in meno rispetto al suo record di passaggi vincenti totalizzati in un singolo campionato della massima serie (quattro con il Lecce nel 2022/23, ma in 35 presenze totali).

- Gabriel Strefezza torna a segnare un gol in una partita casalinga in Serie A 505 giorni dopo l'ultima volta, ovvero dal 3 settembre 2023 (con la maglia del Lecce contro la Salernitana in quel caso).

- Gabriel Strefezza ha sia segnato un gol che fornito un assist in un match di Serie A per la prima volta in carriera, in 106 presenze totali.

- Prima di Nico Paz, l’ultimo giocatore del Como che ha segnato per tre gare interne consecutive in Serie A era stato Fabio Pecchia tra febbraio e marzo 2003.

- Alessio Iovine ha raggiunto le 150 presenze in tutte le competizioni con il Como.

- Martín Payero ha segnato la sua prima rete in questa Serie A: il centrocampista dell’Udinese non segnava un gol nella competizione dal 28 aprile 2024.

- Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2005/06), nessun giocatore ha ricevuto più cartellini rossi nel mese di gennaio rispetto a Edoardo Goldaniga: tre, come Giampiero Pinzi.

- Il Como ha segnato più di un gol nel corso del primo tempo in Serie A per la prima volta dal 12 febbraio 1989 (due anche in quel caso, in trasferta contro il Napoli); in generale, i lariani non ne segnavano almeno due nella prima frazione di gioco davanti ai propri tifosi nella competizione dal 22 novembre 1987 (contro l’Empoli in quel caso, con Aldo Agroppi in panchina).

- Il Como torna a segnare almeno quattro gol in Serie A per la prima volta dal 23 marzo 2003: 5-1 contro il Bologna in quel caso.

- Il Como ha segnato almeno 25 gol nelle prime 21 gare disputate in Serie A solo per la terza volta nella sua storia: 29 nel 1949/50, 33 nel 1950/51 e 26 nel 2024/25.