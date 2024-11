Serie A, Como-Monza 1-1: Caprari risponde a Engelhardt

LE STATISTICHE

- Il Monza ha vinto soltanto una delle ultime 23 partite (10N, 12P) di Serie A.

- Il Como è l’unica squadra che nelle ultime otto giornate di Serie A non ha vinto alcuna partita: tre pareggi e cinque ko per i lariani.

- Due pareggi di fila per il Monza: ai brianzoli non accadeva da settembre, contro Fiorentina e Inter in quel caso.

- Yannik Engelhardt ha segnato il suo primo gol in Serie A all’ottava presenza nella competizione. Questo è anche il suo primo gol nei maggiori cinque tornei europei.

- Yannik Engelhardt è il secondo giocatore tedesco a trovare il gol in Serie A con la maglia del Como, dopo Hansi Müller il 6 gennaio 1985 (vs Avellino).

- Primo gol di testa segnato dal Como in questo campionato e 7° subito di testa dal Monza, la squadra che in questa Serie A ne ha concessi di più.

- Solo Venezia (6) e Cagliari (5) hanno subito più gol su sviluppo di corner del Monza (4, come il Verona) in questa Serie A.

- Quinto rigore concesso dal Como in questo campionato, solo il Genoa (6) ne ha subiti di più. Primo invece rigore ricevuto dal Monza.

- Gol numero 50 di Gianluca Caprari in Serie A: questo è il sesto su calcio di rigore nella competizione. Era dal 7 maggio 2023 contro il Torino che non andava a referto nella competizione.

- Sei degli ultimi sette gol di Caprari in Serie A sono arrivati in trasferta, due dei quali su rigore.

- Il Como rimane con Montpellier e Bochum una delle tre squadre che nei maggiori cinque tornei europei 2024/25 non hanno ancora collezionato un clean sheets.