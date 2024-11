Serie A, Como-Fiorentina 0-2: Palladino non si ferma più

Il Como rientra in campo nella ripresa con lo spirito giusto e si costruisce subito una buona chance con il neo entrato Iovine, sfortunato nel rimpallo. Palladino coglie l'affanno dei suoi e inserisce Sottil per Cataldi, ma poco dopo il Como va a millimetri dal pareggio: l'occasione enorme è per Goldaniga, ma De Gea si supera con i piedi e poi ha un riflesso prontissimo nel chiudere la porta anche al tap-in di Barba. Nel momento migliore dei comaschi la Fiorentina punisce con tutto il cinismo di una big: Goldaniga non tiene uno scatenato Sottil, che scappa via a sinistra e serve in mezzo Kean. La conclusione un po' sporca dell'ex Juve si infila docilmente all'incrocio. Nel finale le squadre si allungano moltissimo, il Como prova a buttarsi un po' in avanti, ma all'inizio del recupero resta in dieci per l'espulsione di Dossena: rosso diretto per un buffetto in faccia ad Adli. Il match di fatto si chiude lì. Fabregas rischia ora di essere risucchiato in zona retrocessione.