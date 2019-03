Serie A: colpo Atalanta a Marassi, battuta 2-1 la Samp I bergamaschi si aggiudicano lo scontro diretto per l'Europa: vantaggio Zapata, pari di Quagliarella su rigore, gol vittoria di Gosens Facebook

10/03/2019

Colpaccio dell'Atalanta che vince 2-1 a Marassi contro la Sampdoria e fa suo lo scontro diretto per l'Europa. Succede tutto nella ripresa: al 5' ospiti avanti con l'ex Zapata, risponde al 22' Quagliarella su rigore concesso per fallo di Gomez su Ramirez (Gasperini espulso). Per l'attaccante gol numero 20 che vale la vetta della classifica cannonieri. Al 32' Gosens firma il definitivo sorpasso dell'Atalanta. Nel finale miracolo di Gollini.

CALCIO

LA PARTITA Giampaolo preferisce Sala a Bereszynski nel ruolo di terzino destro. Saponara confermato titolare dietro la coppia d'attacco Quagliarella-Gabbiadini. Nell'Atalanta c'è ancora Gollini tra i pali e non Berisha, in avanti Gomez dietro Ilicic e l'ex Zapata. Sampdoria in campo con una maglia celebrativa per i 120 anni della Sampierdarenese. Meglio l'Atalanta nei primi 20'. Pressione alta della squadra di Gasperini, che blocca qualsiasi iniziativa degli avversari e spinge sulle corsie esterne. Quasi tutte le azioni d'attacco dei bergamaschi partono dalla destra sul binario Hateboer-Ilicic. Lo sloveno già dopo 40" si presenta con una conclusione alta e al minuto 8 viene colpito da un rilancio rischiosissimo di Audero. Pallone sul fondo. La Sampdoria esce alla distanza: Praet conclude alto su un lancio lungo, Ekdal sfiora il palo. Pericoloso Zapata di testa ma l'occasione più importante dei primi 45' è sui piedi di Linetty, che al 41' si fa stregare da Gollini. Allo scadere la Samp perde Saponara per infortunio: dentro Ramirez.



Inizio ripresa fortissimo per l'Atalanta, che ha una doppia chance prima con Ilicic fermato da Audero e poi da Gosens che colpisce il palo. E alla terza discesa, la squadra di Gasperini passa con Zapata, che raccoglie una palla filtrante di Ilicic, la protegge col fisico e la infila alle spalle di Audero. Giampaolo perde anche Sala per infortunio, dentro Bereszynski. Al 20' la gara si rimette in parità. Grossa ingenuità di Gomez, che in area trattiene Ramirez: è rigore. Gasperini viene allontanato per proteste. Quagliarella va sul dischetto e non sbaglia, timbrando il gol numero 20 che vale la testa della classifica cannonieri. Subito il pareggio l'Atalanta riprende il forcing in avanti. Audero salva in tuffo sul neo entrato Pasalic, che ha sostituito Gomez poi Gosens sfrutta il traversone dal fondo di Hateboer e firma il sorpasso. Giampaolo inserisce Defrel per Linetty per cercare il pareggio. Assalto finale della Sampdoria: Gollini dice due volte no prima a Ekdal con un miracolo poi a Defrel in uscita. Fa festa l'Atalanta, bomber Quagliarella non basta alla Samp.



IL TABELLINO Sampdoria-Atalanta 1-2

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala (14' st Bereszynski), Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty (39' st Defrel); Saponara (46' pt Ramirez); Gabbiadini, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari, Tonelli. All.: Giampaolo.

Atalanta (4-3-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens (49' st Palomino); Gomez (28' st Pasalic); Ilicic (42' st Castagne), Zapata. A disposizione: Berisha, Rossi, Reca, Pessina, Ibañez, Colpani, Barrow. All.: Gasperini.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 5' st Zapata (A), 22' st rig. Quagliarella (S), 32' st Gosens (A)

Ammoniti: Murru, Ramirez (S), Freuler, Zapata (A)

Note: espulso il tecnico dell'Atalanta Gasperini per proteste





LE STATISTICHE • Fabio Quagliarella è solamente il secondo giocatore nella storia della Serie A ad aver segnato almeno 20 reti a 36 anni compiuti (dopo Luca Toni nelle stagioni 2013/14 e 2014/15).

• Nessun giocatore ha segnato più reti esterne di Duván Zapata nei top cinque campionati europei in corso (11, al pari di Harry Kane e Lionel Messi).

• L’Atalanta ha segnato due reti in questo match: tante quante nelle precedenti cinque sfide al Marassi contro i blucerchiati in campionato.

• La Sampdoria è stata sconfitta in casa contro l’Atalanta in Serie A solo in tre delle ultime 14 partite (10V, 1N), sempre con il punteggio di 1-2.

• La squadra di Gasperini ha vinto quattro delle ultime cinque trasferte in campionato (1P) segnando 2.8 reti in media a partita.

• L’Atalanta ha colpito otto legni in questo campionato, tre dei quali contro la Sampdoria fra andata (due) e ritorno (uno).

• Solo Lille (11) e Manchester United (10) hanno calciato più rigori della Sampdoria (nove) nei cinque maggiori campionati europei in corso. • Quagliarella ha stabilito il suo record di gol segnati in una singola stagione di Serie A (20).

• Quagliarella è il il sesto giocatore della Sampdoria capace di segnare almeno 20 reti in una singola stagione di Serie A, dopo Montella, Chiesa, Brighenti, Firmani e Bassetto.

• Robin Gosens ha segnato due reti in due partite consecutive di Serie A, tante quante quelle messe a segno nelle precedenti 39 presenze nella competizione.

