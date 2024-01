Serie A, cinque rigori sbagliati in una sola giornata: non accadeva dal 1960/61

SERIE A

In attesa di Salernitana-Roma la 22esima giornata è già storia: il record del Milan e il 'caso' Verona

La 22esima giornata della Serie A 2023-24 non è ancora terminata ma entra già a suo modo nella storia del calcio italiano. In nove partite giocate sono infatti ben cinque i calci di rigore sbagliati, sui sette calciati, numeri che non si vedevano in Italia addirittura dalla stagione 1960/61. Ad aprire la galleria degli orrori è stato Olivier Giroud, che si è fatto ipnotizzare da Skorupski in Milan-Bologna, e poco dopo lo ha imitato anche il suo compagno Theo Hernandez, che ha portato a due i penalty sbagliati nello stesso match dai rossoneri, una roba che non si vedeva in A dal maggio del 2016 in Carpi-Lazio. Nel lunch match di Marassi a sbagliare è stato Krstovic, seguito da Duda in Verona-Frosinone, mentre l'ultimo a sbagliare (per ora) è stato Nico Gonzalez, che si è visto bloccare il proprio rigore da Sommer in Fiorentina-Inter.

Come per il Milan (che ha subito il pareggio di Orsolini su penalty al 90'), due rigori assegnati anche al Verona: il primo come detto è stato sbagliato, mentre il secondo è stato calciato e trasformato da Suslov, che ha interrotto la "maledizione" degli undici metri che ha colpito la squadra di Baroni. In stagione infatti gli scaligeri hanno calciato sei volte dal dischetto segnando soltanto due volte, tanto che ieri al Bentegodi prima di entrambi i calci di rigore i tifosi invocavano a gran voce che a calciare fosse Montipò...

Il gol contro il Frosinone è arrivato dopo quattro errori consecutivi per l'Hellas, un 'record' che Vincenzo Italiano spera proprio di non eguagliare visto che la sua Fiorentina è reduce da tre errori consecutivi in tutte le competizioni. Ma il segnale che la "maledizione" potrebbe aver colpito anche i viola è il fatto che contro l'Inter a sbagliare sia stato Nico Gonzalez, per cui si tratta del primo errore da quando è in Italia, ovvero dall'estate del 2021. Dieci su dieci con la Fiorentina per l'argentino, che in generale nel corso della propria carriera aveva mancato una sola trasformazione su 19 tentativi.

COME NEL 1960/61

Prima di questa giornata di Serie A, c'era traccia di 5 rigori sbagliati anche all'11esima giornata del campionato 1960-61: Cervato (Juventus) contro l'Inter, Bodi (Napoli) contro il Bari, Cella (Torino) contro il Lecco, doppio errore di Gotti (Lecco) contro il Torino.

CLASSIFICA RIGORI A FAVORE

Inter 9 (9)

Napoli 7 (5)

Milan 7 (5)

Verona 6 (2)

Frosinone 5 (5)

Sassuolo 5 (5)

Roma 5 (4)

Fiorentina 5 (3)

Juventus 4 (2)

Bologna 4 (3)

Lazio 3 (3)

Udinese 3 (2)

Cagliari 3 (1)

Monza 3 (2)

Lecce 3 (2)

Genoa 2 (2)

Salernitana 1 (1)

Empoli 1 (1)

Torino 1 (1)

Atalanta 1 (1)

CLASSIFICA RIGORI CONTRO

Udinese 7 (7)

Salernitana 6 (6)

Fiorentina 6 (5)

Sassuolo 6 (4)

Bologna 6 (4)

Milan 5 (5)

Lecce 5 (4)

Frosinone 5 (3)

Empoli 5 (3)

Monza 5 (4)

Atalanta 4 (3)

Inter 4 (2)

Torino 3 (3)

Roma 3 (2)

Cagliari 2 (1)

Napoli 2 (1)

Genoa 2 (1)

Verona 1 (1)

Lazio 1 (1)

Juventus 0