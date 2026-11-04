SERIE A

Serie A: Chiffi arbitra Inter-Como, Napoli-Lazio a Pairetto

Designati i fischietti dell'undicesima giornata: Massa per Genoa-Milan, Fiorentina-Milan a Colombo

04 Nov 2026 - 12:29
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© Getty Images

© Getty Images

Sarà Chiffi l'arbitro di Inter-Como, valida per l'11.a giornata di Serie A e in programma domenica 8 novembre alle 18. Paterna al Var. Napoli-Lazio di domenica alle 12.30 è stata affidata a Pairetto, con Aureliano al Var. Roma-Sassuolo (sabato alle 20.45) sarà diretta da Di Bello (Pezzuto al Var), mentre il direttore di gara Massa sarà a Marassi per Genoa-Milan di domenica alle 15 (Camplone al Var). Fiorentina-Juve di domenica alle 20.45 a Colombo. Le designazioni complete:

Venerdì 6/11, ore 20.45
VENEZIA – UDINESE
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV:      BONACINA
VAR:     GARIGLIO
AVAR:       PEZZUTO

Sabato 7/11
ore 15 CAGLIARI – FROSINONE 
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV:      PERRI
VAR:     MARINI
AVAR:       PRONTERA

ore 15 TORINO – LECCE
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV:       CALZAVARA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:       CAMPLONE

ore 18 PARMA – BOLOGNA
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV:     ARENA
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     GHERSINI

ore 20.45 ROMA – SASSUOLO
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV:      ABISSO
VAR:     PEZZUTO
AVAR:     GUIDA

Domenica 8/11
ore 12.30 NAPOLI – LAZIO
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV:     MARINELLI
VAR:     AURELIANO
AVAR:      MAZZOLENI

ore 15 GENOA – MILAN
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV:       DOVERI
VAR:     CAMPLONE
AVAR:     MARINI

ore 15 MONZA – ATALANTA
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV:     SOZZA
VAR:      LA PENNA
AVAR:       FABBRI

ore 18 INTER – COMO
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV:       MARCENARO
VAR:      PATERNA
AVAR:      GARIGLIO

ore 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV:     MARESCA
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       MERAVIGLIA

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