Serie A: Chiffi arbitra Inter-Como, Napoli-Lazio a Pairetto

Sarà Chiffi l'arbitro di Inter-Como, valida per l'11.a giornata di Serie A e in programma domenica 8 novembre alle 18. Paterna al Var. Napoli-Lazio di domenica alle 12.30 è stata affidata a Pairetto, con Aureliano al Var. Roma-Sassuolo (sabato alle 20.45) sarà diretta da Di Bello (Pezzuto al Var), mentre il direttore di gara Massa sarà a Marassi per Genoa-Milan di domenica alle 15 (Camplone al Var). Fiorentina-Juve di domenica alle 20.45 a Colombo. Le designazioni complete:
Venerdì 6/11, ore 20.45
VENEZIA – UDINESE
SACCHI J.L.
IMPERIALE – MONDIN
IV: BONACINA
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
Sabato 7/11
ore 15 CAGLIARI – FROSINONE
AYROLDI
MORO – COLAIANNI
IV: PERRI
VAR: MARINI
AVAR: PRONTERA
ore 15 TORINO – LECCE
FELICIANI
COSTANZO – GARZELLI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: CAMPLONE
ore 18 PARMA – BOLOGNA
ZUFFERLI
TRINCHIERI – CHIAVAROLI
IV: ARENA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GHERSINI
ore 20.45 ROMA – SASSUOLO
DI BELLO
PERETTI – SCATRAGLI
IV: ABISSO
VAR: PEZZUTO
AVAR: GUIDA
Domenica 8/11
ore 12.30 NAPOLI – LAZIO
PAIRETTO
TEGONI – PERROTTI
IV: MARINELLI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAZZOLENI
ore 15 GENOA – MILAN
MASSA
ALASSIO – ROSSI L.
IV: DOVERI
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
ore 15 MONZA – ATALANTA
ALLEGRETTA
VECCHI – BARONE
IV: SOZZA
VAR: LA PENNA
AVAR: FABBRI
ore 18 INTER – COMO
CHIFFI
COLAROSSI – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
ore 20.45 FIORENTINA – JUVENTUS
COLOMBO
BACCINI – CECCON
IV: MARESCA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MERAVIGLIA