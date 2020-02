Serie A, c'era una volta il fattore campo

SERIE A

Le 'mura amiche' sono crollate, in Serie A il 'fattore campo' non esiste più. O comunque conta sempre meno e a dirlo sono i numeri: dopo 23 giornate è stato eguagliato infatti il record assoluto di punti in trasferta stabilito nel 2017-2018 (306) e nelle ultime 11 giornate i punti conquistati dalle squadre di casa sono stati esattamente gli stessi di quelli ottenuti dalle squadre impegnate in trasferta (151). Serie A, chi è il miglior rigorista? Tutti dietro Pazzini Getty Images

Col suo rigore ha steso la Juve e sconvolto gli equilibri del campionato, ma non solo: Giampaolo Pazzini si è dimostrato ancora una volta un cecchino infallibile dagli 11 metri, il migliore del campionato per percentiale realizzativa tra quelli che hanno calciato almeno 10 penalty. Meglio anche di Cristiano Ronaldo. Ecco la top ten...





Nella stagione in corso, che promette di rimanere nella storia del nostro campionato, i punti fatti dalla squadre di casa sono 330 su 636, ovvero il 52% del totale: nell'epoca dei tre punti a partita era successo soltanto una volta. Un caso? No, un trend chiaro che va avanti da anni, basti pensare che dalla stagione 1994-95 a quella 2013-14, nonostante un progressivo aumento dei punti in trasferta di stagione in stagione, non si era mai scesi sotto al 60% dei punti conquistati dalle squadre di casa.

L'esempio dell'Inter capolista è emblematico: la squadra di Conte è quella che ha il miglior rendimento esterno del torneo con ben 29 punti conquistati in 11 trasferte. Alle spalle dei nerazzurri, e non può essere un caso, ci sono l'altra capolista Juventus e la Lazio (23).