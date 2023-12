Serie A: Caprile ipnotizza Viola dal dischetto, Cagliari-Empoli finisce 0-0

CAGLIARI-EMPOLI 0-0

I sardi non vanno oltre il pari in casa contro i toscani, decisivo il portiere ex Bari

© Ansa 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell’ultima partita del 2023 di Serie A, valida per la diciottesima giornata, termina 0-0 la sfida tra Cagliari ed Empoli. Dopo un primo tempo estremamente bloccato, i sardi vanno in vantaggio al 66’ con Viola, ma il gol direttamente da punizione viene annullato per fallo di Pavoletti su Caprile. Il portiere ex Bari torna protagonista all’82’, quando neutralizza dal dischetto proprio Viola per impedire l’1-0 alla squadra di Ranieri.

LA PARTITA

Cagliari ed Empoli non vanno oltre lo 0-0. La prima frazione di gioco è estremamente nervosa e bloccata. Le due squadre avvertono tanto la pressione della gara, e non riescono a costruire occasioni offensive significative. Gli ospiti cercano di spingere principalmente sulla destra con l’asse Ebuehi-Kovalenko, ma faticano ad innescare Cambiaghi e Caputo. Il primo tempo si chiude a reti bianche e senza tiri in porta, sul punteggio di 0-0. In apertura di ripresa si fa vedere la squadra di Ranieri, con il colpo di testa di Pavoletti respinto da Caprile. Poco dopo l’ora di gioco i rossoblù stappano la partita, ma la rete di Viola direttamente su punizione viene annullata dopo controllo al Var per un fallo di Pavoletti sul portiere dei toscani. All’82’ arriva l’episodio a favore dei sardi: calcio di rigore fischiato per un fallo molto ingenuo di Walukiewicz ai danni di Pavoletti. Dal dischetto si presenta Viola, che viene però neutralizzato da Caprile. Il portiere ex Bari si ripete ancora una volta anche in pieno recupero, quando salva nuovamente il risultato sul diagonale mancino del neoentrato Petagna. Finisce 0-0, con le due squadre che si dividono la posta in palio: 14 punti per il Cagliari, 13 per l’Empoli, rispettivamente terzultima e penultima della classifica.

LE PAGELLE

Prati 6 – Ordine, regia e tanti palloni recuperati. Gioca una partita intelligente e ordinata. Manca ancora il guizzo vincente, ma si sta prendendo il centrocampo del Cagliari sempre di più.

Viola 5 – Un gol annullato (al limite) e un rigore sbagliato. Partita da montagne russe per l’ex Benevento, ma quello che conta è il tiro dal dischetto calciato male.

Walukiewicz 5 – Lotta con Pavoletti per tutto l’incontro e “crolla” solamente all’82’, con un’ingenuità che rischia di costare caro. Per sua fortuna Caprile diventa l’eroe di giornata.

Caprile 7 – Migliore in campo, dei suoi e non. Fortunato in occasione del gol annullato a Viola (legge male la traiettoria, anche senza il contatto con Pavoletti), ma implacabile poi sia in occasione del rigore sia nel finale su Petagna. Tre quarti del punto guadagnato sono suoi.

IL TABELLINO

Cagliari-Empoli 0-0

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6; Zappa 5.5, Goldaniga 6, Dossena 6, Azzi 6 (dal 48’ st Jankto sv); Sulemana 6 (dal 44’ st Oristanio sv), Prati 6, Deiola 6; Viola 5 (dal 44’ st Mancosu sv); Lapadula 5.5 (dal 1’ st Luvumbo 6), Pavoletti 6 (dal 44’ st Petagna sv). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Di Pardo, Obert, Pereiro. All.: Ranieri.

Empoli (4-3-1-2): Caprile 7; Ebuehi 6.5, Walukiewicz 5, Luperto 6, Cacace 5.5; Kovalenko 6 (dal 39’ st Ismajli sv), Grassi 5.5, Maleh 5.5 (dal 1’ st Bastoni sv, dal 15’ st Ranocchia 6); Maldini 6 (dal 15’ st Gyasi 6); Caputo 5.5 (dal 28’ st Cancellieri 5.5), Cambiaghi 6. A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Marin, Baldanzi, Shpendi. All.: Andreazzoli.

Arbitro: Maresca.

Ammoniti: Lapadula (C); Maleh, Cacace, Walukiewicz (E).

Espulsi: -

