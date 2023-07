Serie A, sorteggiato il calendario 2023/24: il Napoli campione riparte da Frosinone

SERIE A

Si parte il 20 agosto e si chiude il 26 maggio, niente pausa invernale e un solo turno infrasettimanale

È nata ufficialmente la Serie A 2023/24. Sorteggiato il calendario della prossima stagione, che scatterà nel weekend del 20 agosto e si chiuderà in quello del 26 maggio. Il Napoli campione in carica riparte da Frosinone, con la prima giornata che prevede anche Bologna-Milan, Udinese-Juventus e Inter-Monza. Il primo derby in programma è quello di Milano, che si giocherà in casa dell'Inter il 17 settembre. Nessuna pausa invernale, si giocherà anche tra Natale e Capodanno ed è previsto un solo turno infrasettimanale. Tutti contro il Napoli campione in carica: la corsa scudetto sta per ripartire.

IL CALENDARIO COMPLETO

GLI SCONTRI DIRETTI DEL NAPOLI CAMPIONE

- Napoli-Milan 29/10/2023 (10a giornata); Milan-Napoli 11/02/2024 (24esima giornata)

- Napoli-Inter 03/12/2023 (14esima giornata); Inter-Napoli 17/03/2024 (29esima giornata)

- Juventus-Napoli 10/12/2023 (15esima giornata); Napoli-Juventus 03/03/2024 (27esima giornata)

I DERBY

- Inter-Milan 17/09/2023 (4a giornata); Milan-Inter 21/04/2024 (33esima giornata)

- Juventus-Torino 08/10/2023 (8a giornata); Torino-Juventus 14/04/2024 (32esima giornata)

- Lazio-Roma 12/11/2023 (12esima giornata); Roma-Lazio 07/04/2024 (31esima giornata)

IL DERBY D'ITALIA

- Juventus-Inter 26/11/2023 (13esima giornata)

- Inter-Juventus 04/02/2024 (23esima giornata)

PIOLI VS ALLEGRI

- Milan-Juventus 22/10/2023 (9a giornata)

- Juventus-Milan 28/04/2023 (34esima giornata)

MOURINHO VS GARCIA

- Roma-Napoli 23/12/2023 (17esima giornata)

- Napoli-Roma 28/04/2023 (34esima giornata)

ALLEGRI VS MOURINHO

- Juventus-Roma 30/12/2023 (18esima giornata)

- Roma-Juventus 05/05/2024 (35esima giornata)

INZAGHI VS MOURINHO

- Inter-Roma 29/10/2023 (10a giornata)

- Roma-Inter 11/02/2024 (24esima giornata)

SOSTE E TURNO INFRASETTIMANALE

Nella Serie A 2023/24 ci sarà solamente un turno infrasettimanale, fissato per il 27 settembre (6a giornata), e come detto non ci sarà la sosta invernale. Saranno invece quattro le soste per le nazionali: il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo.