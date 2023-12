Serie A, Cagliari-Sassuolo 2-1: clamorosa rimonta dei sardi nel recupero con Lapadula e Pavoletti 

CAGLIARI-SASSUOLO 2-1

Ranieri, sotto 1-0 al 93', pareggia grazie al peruviano e vince con una rovesciata al 99': ora è fuori dalla zona retrocessione

Cagliari-Sassuolo, le foto del match



















































Ennesima impresa del Cagliari, che nel match che chiude la quindicesima giornata di Serie A batte 2-1 in rimonta il Sassuolo. La formazione di Ranieri, al 93', è sotto 1-0 per via del gol di Erlic (7'), ma la vince nel recupero grazie alla deviazione di Lapadula al 94' e alla rovesciata al 99' di Pavoletti. I sardi abbandonano la zona retrocessione e si portano a quota 13, a -2 dai neroverdi di Dionisi, in dieci dal 62' per il rosso a Tressoldi.

LA PARTITA

Il match che chiude la quindicesima giornata di Serie A conferma ancora una volta una delle leggi di questo campionato: con il Cagliari non è mai finita. I sardi battono 2-1 il Sassuolo in rimonta, ma la cosa incredibile è che, al 93', la formazione di Ranieri era sotto 1-0. L'avvio è subito ricco di emozioni: Scuffet compie un vero miracolo sul colpo di testa di Matheus Henrique, ma dai successivi calci d'angolo arriva l'1-0 segnato al 7', ancora con un'incornata, da Erlic. Al 20', i sardi vanno vicinissimi al pareggio, ma il colpo di testa di Prati viene clamorosamente salvato sulla linea da Castillejo. I neroverdi rispondono con il destro dal limite di Pinamonti non lontano dal palo alla destra di Scuffet. I padroni di casa ci provano ancora con il colpo di testa di Goldaniga troppo centrale e bloccato da Consigli, poi è Lapadula a sfiorare l'1-1.

Nella ripresa, Ranieri rompe gli indugi al 59' inserendo Pavoletti e Luvumbo e pochi minuti dopo la situazione viene ulteriormente indirizzata: Tressoldi, già ammonito, interviene su Lapadula e rimedia il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci. Dionisi corre subito ai ripari con Ferrari e Pedersen al posto di Castillejo e Laurienté. I rossoblù provano subito a capitalizzare la superiorità numerica, ma la conclusione di Prati viene smorzata e finisce docile tra le mani di Consigli. Nel finale, Pavoletti ci prova di testa, ma Matheus Henrique salva sue volte sulla linea. Il Sassuolo troverebbe anche il 2-0 con Bahrami, annullato però per fuorigioco millimetrico.

Sarà il più grande rimpianto per la formazione di Dionisi, perché nel giro di cinque minuti il Cagliari la rimonta: al 94', Lapadula trova una deviazione in area e fa 1-1, mentre al 99', a tempo praticamente scaduto, Pavoletti trova una clamorosa rovesciata che vale il definitivo 2-1. Ennesimo ribaltone di Ranieri, ora fuori dalla zona retrocessione: è a 13 punti, a -2 da un Sassuolo che definire beffato è persino riduttivo.

LE PAGELLE

Prati 6,5 - Uno dei più positivi nonostante esca sullo 0-1: sfiora più volte il gol nel corso del match

Lapadula 7 - Suona la carica con la rete che vale il pareggio, premio per una partita di lotta e sacrificio.

Pavoletti 7,5 - Trova l'ennesima giocata che vale tre punti e non solo. Una clamorosa rovesciata che fa impazzire l'Unipol Domus.

Tressoldi 4,5 - La sua espulsione cambia la partita: rimette ufficialmente in partita i sardi.

Castillejo 6,5 - La migliore giocata arriva nell'altra area di rigore: salva sulla linea il colpo di testa di Prati. Una giocata, purtroppo per i suoi, inutile.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6,5; Zappa 5,5, Goldaniga 5,5, Dossena 6, Augello 6 (47' st Mancosu sv); Sulemana 5,5 (14' st Luvumbo 6,5), Prati 6,5 (47' st Petagna sv), Nandez 5,5 (14' st Pavoletti 7,5); Viola 6,5; Lapadula 7, Oristanio 5,5 (29' st Shomurodov 5,5). A disp.: Radunovic, Aresti, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Di Pardo, Deiola, Pereiro, Jankto, Azzi. All.: Ranieri 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6,5; Toljan 6, Erlic 6,5, Tressoldi 4,5, Viña 5,5 (28' st Bajrami 5,5); Henrique 6,5, Racic 5,5 (36' st Volpato 6); Castillejo 6,5 (20' st Ferrari 5,5), Thorstvedt 5,5, Laurienté 6,5 (20' st Pedersen 6); Pinamonti 5,5 (36' st Mulattieri 5,5): A disp.: Pegolo, Cragno, Lipani, Ceide, Defrel. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Mariani

Marcatori: 7' Erlic (S), 49' st Lapadula (C), 54' st Pavoletti (C)

Ammoniti: Laurienté (S), Tressoldi (S), Erlic (S), Goldaniga (C), Consigli (S), Thorstvedt (S), Mulattieri (S)

Espulsi: al 17' Tressoldi (S) per somma di ammonizioni

LE STATISTICHE

Leonardo Pavoletti è il giocatore che ha realizzato più gol dopo il 90° in questa Serie A: tre, ovvero tutte le sue ultime tre reti nel torneo.

Solo contro la Sampdoria (sei) Leonardo Pavoletti ha realizzato più gol che contro il Sassuolo in Serie A (cinque).

Gianluca Lapadula ha segnato un gol in Serie A 939 giorni dopo la sua ultima rete (contro il Crotone il 16 maggio 2021).

Il Sassuolo ha subito 10 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione in Serie A.

Il Sassuolo ha perso 11 punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nel torneo.

Il Cagliari è rimasto imbattuto per quattro gare interne di fila per la prima volta da dicembre 2019 (sei in quel caso).

Il Sassuolo ha subito gol nelle ultime 23 partite di Serie A – record negativo per i neroverdi nel torneo – nello specifico 11 nelle ultime cinque gare.

Martin Erlic è tornato a segnare in Serie A 639 giorni dopo l’ultima volta (sempre contro il Cagliari il 12 marzo 2022). La formazione sarda è l’unica contro cui il difensore ha realizzato più di un gol nella massima serie.

Il Sassuolo ha segnato quattro gol nei primi 15 minuti del primo tempo in questa Serie A, solo la Fiorentina (sei) ha fatto meglio nel torneo.

Il Cagliari ha subito 13 gol nel primo tempo in questa Serie A, meno solo di Salernitana (16) e Udinese (14) nella massima serie.

La rete di Martin Erlic (6 minuti e 3 secondi) è la rete più veloce realizzata dal Sassuolo in Serie A da quella di Matheus Henrique lo scorso febbraio (dopo 5 minuti e 46 secondi contro l’Udinese).

Il Cagliari ha subito gol nie primi sette minuti di Serie A per la seconda volta in questo campionato (rete di Nicolás González lo scorso ottobre dopo tre minuti).

Da quando ha esordito in Serie A (gennaio 2022) nessun giocatore è stato espulso più volte di Ruan Tressoldi (quattro) nei cinque maggiori campionati europei.

Il Sassuolo ha ricevuto tre cartellini rossi in questa Serie A, meno solo del Milan (cinque).

Presenza numero 350 per Andrea Consigli con il Sassuolo in tutte le competizioni, mentre Martin Erlic ha giocato la sua 100ª partita in Serie A.

100ª presenza in Serie A per Nahitan Nández, tutte con la maglia del Cagliari.