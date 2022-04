Serie A, Cagliari-Sassuolo 1-0: Mazzarri fa un passo avanti verso la salvezza

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0

I rossoblù vincono una partita fondamentale per le speranze di restare nella massima serie

Il Cagliari batte 1-0 il Sassuolo all'Unipol Domus e fa un passo in avanti importantissimo in chiave salvezza. Ai sardi basta il gol di Deiola sul finale del primo tempo per portare a casa i tre punti contro la squadra di Dionisi in giornata no. Le occasioni più importanti sono state quasi tutte da parte cagliaritana, con il Sassuolo che non è stato mai in grado di azionare i suoi attaccanti. Gli emiliani, anzi, hanno rischiato di subire il secondo gol con Djuricic, che ha colpito il palo sfiorando l'autorete nel recupero. Cagliari-Sassuolo: le immagini della partita

























1 di 14 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 14 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

LA PARTITA

Mazzarri cerca di spegnere sul nascere l’azione di Dionisi con Keita e Joao Pedro a chiudere sui centrali difensivi del Sassuolo, mentre Marin e Deiola si alzano sui due centrocampisti avversari e Grassi si occupa di Raspadori. I due esterni di centrocampo scalano in avanti sui laterali difensivi di Dionisi, quando il Cagliari decide di alzare il pressing, o restano in linea con i tre difensori in fase di attesa posizionale. Il Sassuolo non riesce a sviluppare la consueta manovra, anzi sono i padroni di casa a iniziare meglio con un paio di occasioni in avvio: tiro di Marin deviato da Cragno e colpo di testa di Joao Pedro imbeccato da un cross da destra di Bellanova. Dopo venti minuti, poi, Dionisi è costretto al primo cambio per l’infortunio di Toljan, sostituito da Tressoldi. Il Cagliari aggredisce e riparte e Ferrari per poco non beffa il suo portiere che riesce a mettere in angolo, prima che Keita sfiori il vantaggio in almeno tre occasioni. A pochi minuti dalla fine del tempo il Cagliari riesce a passare con la deviazione in acrobazia di Deiola su cross di Marin.

A inizio ripresa il Sassuolo inizia a dare segni di vita con il tiro di Traoré respinto da Cragno. La ricerca del pari però regala praterie al contropiede del Cagliari, come dimostra Joao Pedro che, lanciato da Marin a tu per tu con Consigli, si fa fermare dal portiere emiliano. Nel finale di partita i padroni di casa sfiorano il raddoppio con l'"autopalo" di Djuricic, prima che Raspadori spaventi l'Unipol Domus con un tiro bloccato da Cragno. Tre punti importantissimi che possono far guardare al futuro con ottimismo alla squadra di Mazzarri.

LE PAGELLE

Bellanova 7: Semina il panico sulla fascia destra e né Kyriakopoulos, né Rogerio, riescono a frenarlo.

Marin 7,5: Mette in mezzo il pallone che regala il gol al Cagliari e piazza Joao Pedro davanti a Consigli. Decisivo.

Deiola 7: Segna il gol da tre punti ed è sempre attento e reattivo in mezzo al campo.

Defrel 5: Dovrebbe sostituire Berardi e lo fa rimpiangere fino a quando viene sostituito.

Raspadori 5: Frenato da Grassi, non riesce quasi mai a farsi vedere se non all'ultimo secondo di partita quando lo ferma Cragno.

Scamacca 5: La sua colpa è relativa, non gli arriva quasi mai una palla decente né lui se la va a cercare.

IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 1-0

Cagliari (3-5-2): Cragno 6,5; Altare 6,5, Lovato 6.5, Carboni 6; Bellanova 7 (42’ st Zappa sv), Marin 7,5, Grassi 6,5 (28’ st Baselli sv), Deiola 7 (23’ st Rog 6,5), Dalbert 6; Keita Balde 5,5 (23’ st Pavoletti 6), Joao Pedro 6,5 (42’ st Pereiro sv). All.: Mazzarri 7.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan sv (21’ Tressoldi 5), Chiriches 6, Ferrari 6,5, Kyriakopoulos 5 (21’ st Rogerio 5,5); Frattesi 5,5 (37’ st Henrique sv), Lopez 5,5; Defrel 5 (21’ st Ceide 5), Raspadori 5, Traoré 5,5; Scamacca 5 (37’ st Djuricic sv). All.: Dionisi 5,5.

Arbitro: Massa

Marcatori: 42’ Deiola (C.)

Ammoniti: Tressoldi (S.), Lovato (C.), Traoré (S.), Pereiro (C.)

LE STATISTICHE

- Cinque delle sei vittorie del Cagliari in questo campionato sono arrivate nel lunch match delle 12.30, i sardi sono imbattuti nel torneo in corso in questo orario (5V, 2N).

- Walter Mazzarri è rimasto imbattuto nelle ultime 12 partite delle 12.30 in Serie A (7V, 5N), vincendo tutte le tre più recenti.

- Il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta in questo campionato, dopo il 30 novembre 2021 v Verona (0-0 in quel caso).

- 100ª presenza di Alessandro Deiola con la maglia del Cagliari in tutte le competizioni.

- I quattro gol di Alessandro Deiola con la maglia del Cagliari in Serie A sono tutti arrivati in questo campionato, questo è il primo in una gara casalinga.

- A partire dalla scorsa stagione, Razvan Marin è il calciatore del Cagliari che ha fornito più assist in Serie A (11).

- Nelle ultime 15 stagioni di Serie A (dal 2007/08) nessun giocatore rumeno ha fornito più assist di Razvan Marin: 11, al pari di Adrian Mutu e Stefan Radu.

- Nessuna squadra ha subito più gol del Sassuolo negli ultimi 15 minuti del 1° tempo in questo campionato: 14, alla pari del Cagliari.

- Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol in seguito a cross in questa stagione di Serie A (16).