Serie A, Cagliari-Monza 3-0: scatto salvezza di Nicola

- Il Cagliari ha vinto entrambe le sfide stagionali di campionato contro il Monza per la prima volta dal 1989/90 (in Serie B in quel caso).

- Il Cagliari ha vinto tre delle ultime sei partite casalinghe di Serie A (1N, 2P), tanti successi quanti quelli totalizzati nelle precedenti 15 gare interne disputate nella competizione (6N, 6P).

- Il Cagliari è rimasto imbattuto per due gare interne consecutive di Serie A (1V, 1N) per la prima volta dallo scorso novembre (3-3 contro il Milan e 1-0 contro l’Hellas Verona in quel caso).

- Il Cagliari torna a mantenere la porta inviolata in campionato per la prima volta dallo 0-0 del 15 febbraio scorso contro l’Atalanta; in generale, i rossoblù non ottenevano un clean sheet davanti ai propri tifosi in Serie A dal 29 novembre scorso: 1-0 vs Hellas Verona in quel caso.

- Dopo aver segnato un gol in ciascuna delle precedenti cinque trasferte di campionato, il Monza non ha trovato la via della rete in tre delle ultime cinque partite esterne di Serie A.

- Dopo aver subito un gol in ciascuna delle tre precedenti sfide in Serie A, il Cagliari ha mantenuto la porta inviolata contro il Monza nella competizione per la prima volta nella sua storia; in generale, i rossoblù non ottenevano un clean sheet in campionato contro i brianzoli dal 15 marzo 1998 (0-0 in trasferta, in Serie B in quel caso).

- Il Cagliari torna a vincere un match di Serie A segnando più di due gol e senza subirne nessuno per la prima volta dal 29 marzo 2019 (3-0 contro il Chievo al Bentegodi in quel caso).

- Contando sia Serie A che Serie B, il Cagliari ha segnato almeno un gol per sette partite casalinghe di campionato consecutive contro il Monza per la prima volta nella sua storia.

- Nicolas Viola ha segnato un gol per due partite interne consecutive in un singolo campionato per la prima volta dal febbraio 2020 (con la maglia del Benevento in Serie B in quel caso, contro Pordenone e Spezia).

- Primo gol di testa di Nicolas Viola in questo campionato: il centrocampista rossoblù non segnava con questo fondamentale dal 7 aprile 2024 (contro l’Atalanta in quel caso).

- Quinto assist in 30 presenze in questa Serie A per Tommaso Augello: il classe 1994 ha eguagliato il suo record di passaggi vincenti nella competizione (cinque anche con la Sampdoria nel 2022/23 ma in 37 partite totali).

- Tommaso Augello è diventato solo il secondo difensore del Cagliari a registrare cinque passaggi vincenti in una singola stagione di Serie A dopo Luca Pellegrini (cinque nel 2019/20).

- Gianluca Gaetano ha segnato il secondo gol su punizione del Cagliari in questa Serie A, il primo da quello firmato da Nicolas Viola contro il Torino il 20 ottobre scorso. Nessuna formazione ha segnato più reti con questo fondamentale rispetto ai sardi nel torneo in corso (due come Fiorentina e Venezia).

- Seconda rete di Gianluca Gaetano in questa Serie A, la prima per lui in carriera su punizione diretta nella massima competizione.

- Quello realizzato da Gianluca Gaetano è il nono gol subito dal Monza da giocatori subentrati in questa Serie A: solamente Empoli (12) e Como (11) ne contano di più rispetto ai brianzoli nel torneo in corso.

- Primo gol in Serie A in questo 2025 per Zito Luvumbo: l’attaccante del Cagliari non segnava in campionato dal 4 novembre scorso (contro la Lazio in quel caso).