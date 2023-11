Serie A, Cagliari-Genoa 2-1: Ranieri esce dalla zona retrocessione

CAGLIARI-GENOA 2-1

I sardi battono il Grifone grazie a Viola e Zappa e sono quartultimi in attesa dell'Empoli. Terzo ko nelle ultime quattro in campionato per il Grifone

LA PARTITA

Per la prima volta dall'inizio del campionato, anche se naturalmente in attesa di Frosinone-Empoli, il Cagliari di Claudio Ranieri è fuori dalla zona retrocessione. Tutto merito del secondo successo di fila, il 2-1 dell'Unipol Domus contro il Genoa dell'undicesima giornata di Serie A. Il primo tempo si chiude senza tiri nello specchio della porta, ma non mancano le occasioni, soprattutto nel finale: al 36', infatti, il Grifone centra una traversa con Vasquez che si gira in area ma colpisce il montante difeso da Scuffet, mentre al 42' Luvumbo Zito segna, ma dopo aver commesso fallo sullo stesso Vasquez.

La ripresa, invece, si apre con il botto: doppia sostituzione per Ranieri che inserisce Zappa e Viola per Hatzidiakos e Mancosu e il secondo cambio ripaga subito il tecnico dei sardi, perché l'ex Bologna segna al 48' con un sinistro a fil di palo. Il vantaggio dei padroni di casa dura però appena tre minuti, perché al 51' Gudmundsson trova uno strepitoso arcobaleno di destro che lascia pietrificato un immobile ma incolpevole Martinez. Poco dopo, Gilardino rinforza l'attacco inserendo Puscas per Badelj, ma al 69' sono i sardi a trovare il gol partita: Jankto recupera palla sulla destra, l'azione si sviluppa centralmente e Petagna serve Zappa, che brucia Martinez sul primo palo. Nel finale, Scuffet salva su Puscas e per il Grifone arriva il terzo ko nelle ultime quattro partite di Serie A: Gilardino è fermo a 11 punti. A -2, invece, c'è proprio il Cagliari, che fa ufficialmente partire l'operazione salvezza grazie al terzo successo di fila tra campionato e Coppa Italia.

LE PAGELLE

Zappa 7 - Entra e decide la sfida con il suo primo gol in Serie A: impatto sul match decisivo.

Viola 7 - Ranieri indovina tutti i cambi: a sbloccare la sfida, appena entrato, è proprio l'ex Bologna.

Luvumbo 5,5 - Si vede annullare giustamente il possibile vantaggio nel primo tempo, poi spreca tanto.

Malinovskyi 5,5 - Non riesce ad incidere in un match nel quale Gilardino si aspettava tanto dall'ex Atalanta.

Gudmundsson 6,5 - Il suo lo fa trovando il momentaneo pareggio con un altro gol dei suoi.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet 6,5; Goldaniga 6, Hatzidiakos 5,5 (1' st Zappa 7), Dossena 6, Augello 6 (51' st Obert sv); Jankto 6,5 (33' st Azzi 6), Prati 6, Makoumbou 6; Mancosu 5,5 (1' st Viola 7); Oristanio 6,5 (19' st Petagna 6,5), Luvumbo 5,5. A disp.: Radunovic, Aresti, Wieteska, Deiola, Pereiro, Sulemana, Desogus, Lapadula, Pavoletti, Shomurodov. All.: Ranieri 7.

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 5,5, Dragusin 5,5, Vasquez 6; Sabelli 6, Frendrup 5,5, Badelj 5,5 (14' st Puscas 5), Strootman 5,5 (14' st Thorsby 6), Martin 5,5 (21' st Haps 6); Malinovskyi 5,5 (39' st Ekuban sv), Gudmundsson 6,5. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Matturro, Hefti, Kutlu, Galdames, Fini. All.: Gilardino 5,5.

Arbitro: Guida

Marcatori: 3' st Viola (C), 6' st Gudmundsson (G), 24' st Zappa (C)

Ammoniti: Malinovskyi (G), Gudmundsson (G), Goldaniga (C), Petagna (C), Viola (C), Scuffet (C)

Note: recupero 1'+8'

LE STATISTICHE DI CAGLIARI-GENOA

Sei degli ultimi sette gol del Cagliari in campionato sono arrivati da subentrati, inclusi tutti gli ultimi quattro.

Solo il Napoli (sette) ha segnato più gol con giocatori subentrati del Cagliari (sei) in questo campionato.

Gabriele Zappa ha segnato il suo primo gol in Serie A alla presenza numero 70, l'ultimo difensore italiano dei sardi a segnare nel torneo era stato Giorgio Altare l'8 maggio 2022 vs Salernitana.

Entrambi i gol di Nicolas Viola in questo campionato sono stati realizzati subentrando dalla panchina, dopo che solo uno dei suoi precedenti sette in Serie A era arrivato entrando a gara in corso.

Nicolas Viola ha realizzato due gol in questo campionato, solo nel 2020/2021 ha fatto meglio in una singola stagione in Serie A (cinque col Benevento).

Nicolas Viola ha preso parte ad almeno un gol in tre partite di fila (due gol, un assist) per la seconda volta in Serie A, la prima nell'aprile 2021 con la maglia del Benevento.

Il Cagliari ha vinto due match di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2022 con Walter Mazzarri in panchina, contro Sampdoria e Bologna in quel caso.

Il Cagliari ha ottenuto due successi casalinghi consecutivi nel massimo campionato per la prima volta da aprile 2021 – 4-3 vs Parma e 3-2 vs Roma in quel caso.

Albert Gudmundsson è il miglior marcatore islandese nella storia della Serie A (sei reti), superato Emil Hallfredsson a quota cinque.

Albert Gudmundsson ha segnato per due gare di fila in Serie A per la seconda volta nel torneo, la prima tra settembre e ottobre scorso (vs Roma e Udinese)