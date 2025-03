Serie A, Cagliari-Genoa 1-1: Cornet risponde a Viola

LE STATISTICHE

Il Genoa è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare di campionato (1V, 3N) e in generale ha pareggiato due partite di fila in Serie A per la prima volta nel 2025.

Il Cagliari ha evitato la sconfitta in tre delle ultime cinque gare di Serie A (1V, 2N), tante volte quante nelle nove precedenti partite di campionato.

Prima di Maxwel Cornet (due gol e un assist nel torneo in corso), l’ultimo giocatore che aveva preso parte ad almeno tre reti nelle prime sei presenze in Serie A con il Genoa era stato Mateo Retegui, nel settembre 2023.

Entrambe le reti in Serie A di Maxwel Cornet sono arrivate su assist di Caleb Ekuban.

Caleb Ekuban ha servito tre assist nelle sue ultime quattro presenze in Serie A, tanti quanti ne aveva forniti nelle prime 68 presenze nella competizione.

Il Genoa è la squadra contro cui Nicolas Viola ha partecipato a più gol in Serie A: quattro (tre reti e un assist).

Nicolas Viola ha trovato una rete nella prima mezzora di gioco di un match di Serie A per la prima volta dal 21 aprile 2021, anche in quell'occasione contro il Genoa (con il Benevento).

Nonostante le 125 presenze e le 20 reti in Serie A, quello di oggi è il primo passaggio vincente di Roberto Piccoli nella competizione.

Il Cagliari è andato a segno nei primi 20 minuti di gioco di un match di Serie A per la prima volta dal 24 novembre, anche in quell'occasione contro il Genoa (con Marin all'8').

Ruslan Malinovskyi è tornato in campo in Serie A 167 giorni dopo l'ultima volta (lo scorso 21 settembre, contro il Venezia).