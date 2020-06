Serie A, Brescia-Genoa 2-2: il Grifone rimonta con due rigori

BRESCIA-GENOA 2-2

Nel secondo anticipo del 28esimo turno di Serie A, Brescia-Genoa finisce 2-2. Già dopo 13' i padroni di casa vanno sul doppio vantaggio, frutto delle reti di Donnarumma (10') e Semprini. Il Genoa produce una reazione confusa e acciuffa il pari solo con due rigori: il primo realizzato da Iago Falque (38'), il secondo da Pinamonti (70'). In classifica, il Genoa stacca il Lecce (ora terz'ultimo da solo), il Brescia acciuffa la Spal in coda.

LA PARTITA

Imperativo tre punti per entrambe le squadre, e alla fine ne esce un pari che non accontenta nessuno. Per il Brescia era quasi l'ultima spiaggia per restare nella categoria, mentre il Genoa è ripartito malissimo e se ha bisogno di due rigori per pareggiare contro l'ultima in classifica deve farsi qualche domanda: fortuna per il Grifone che il Lecce non sta correndo, anzi. Al Rigamonti la squadra di Nicola subisce un uno-due terrificante in apertura di partita. Dopo 10' Torregrossa libera sulla destra Sabelli, che serve Donnarumma per il sesto gol in campionato. Passano solo tre minuti e il Brescia raddoppia con un'azione molto simile, solo che tra l'assist di Sabelli e l'appoggio in rete di Semprini si pone il tiro sporco di Bjarnason, che aveva condotto il contropiede. Per il terzino è il primo gol in Serie A.

Eppure il Genoa era partito meglio: Joronen aveva fatto un miracolo su un diagonale di Destro, provocato da un liscio di Papetti. Una volta ricevuto il doppio schiaffo, gli ospiti si riorganizzano ma la manovra fatica a carburare. L'occasione per accorciare arriva su un pallone alto: secondo l'arbitro Irrati, Papetti fa fallo in area su Romero. Rigore molto discutibile, dal dischetto Iago Falque è perfetto (38'). Lo stesso spagnolo ha per due volte la chance del pareggio in mischia, bravo Joronen a chiudergli lo specchio. Si va così alla ripresa dove il Genoa tenta tutte le carte per acciuffare il 2-2: Nicola al 66' ha già finito i cinque cambi, Lopez invece mantiene finché può il suo undici titolare.

Joronen se la vede brutta su una girata volante di Pinamonti, che però pareggia al 70' sul secondo rigore accordato al Grifone: se lo è procurato ancora Romero, molto ingenuo Dessena a intervenire con il braccio largo sul colpo di testa dell'argentino. Nel finale meglio il Genoa (Joronen bravo su Sanabria), Lopez fa invece esordire il classe 2001 Ghezzi. E la gara si trascina stancamente fino al 90' sul 2-2.

IL TABELLINO

BRESCIA-GENOA 2-2

Brescia (4-3-1-2): Joronen 6,5; Sabelli 7, Mateju 6, Papetti 5.5, Semprini 7 (22' st Martella 6); Bjarnason 6.5 (38' st Romulo sv), Tonali 5,5 (38' st Ghezzi sv), Dessena 5; Zmrhal 5,5 (28' st Ayé 6); Torregrossa 6,5 (22' st Skrabb 5,5), Donnarumma 7. A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Spalek, Mangraviti, Viviani. All: Lopez 6

Genoa (3-4-1-2): Perin 6; Romero 6.5, Soumaoro 5,5 (8' st Schöne 6), Zapata 5.5; Biraschi 6, Behrami 5,5 (21' st Lerager 6), Sturaro 6, Barreca 5,5 (14' st Ghiglione 6); Iago Falque 6,5 (8' st Pandev 6); Destro 5 (14' st Sanabria 6), Pinamonti 6,5. A disp.: Ichazo, Marchetti, Goldaniga, Jagiello, Cassata, Favilli, Masiello. All.: Nicola 6.

Arbitro: Irrati

Reti: 10' Donnarumma (B), 13' Semprini (B), 38' rig. Iago Falque (G), 25' st rig. Pinamonti (G)

Ammoniti: Mateju (B), Dessena (B), Bjarnason (B), Sabelli (B); Zapata (G), Biraschi (G)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

13 rigori per il Genoa in questo campionato (10 trasformati), meno solo della Lazio (14) tra le formazioni di Serie A.

5 degli ultimi 8 gol del Genoa in campionato sono arrivati su calcio di rigore.

Era da dicembre che il Brescia non riusciva ad ottenere due risultati utili consecutivi in campionato (in quel caso furono due vittorie, ora due pareggi).

Era dal 2012/13 che il Genoa non collezionava così pochi punti (26) dopo le prime 28 giornate di Serie A (in quell’occasione si salvò).

Il Brescia è la formazione che ha subito più gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questo campionato (26).

Era dal 13 marzo 2016 contro il Torino che il Genoa non subiva due gol nei primi 15 minuti di gioco in un match di Serie A.

Il Brescia ha segnato 3 gol nei primi 10 minuti di gioco in questo campionato, tutti e tre portano la firma di Donnarumma.

Cinque dei sei gol totali di Donnarumma in questo campionato sono arrivati nei primi 20 minuti di gioco.

Solamente Alessandro Bastoni è più giovane di Alessandro Semprini tra i difensori italiani che hanno trovato il gol in questa Serie A.

Tutti e tre i gol di Andrea Pinamonti in questo campionato sono arrivati in trasferta, questo è il primo in assoluto in Serie A su calcio di rigore.

Iago Falque ha trasformato sei dei sette rigori calciati in Serie A, inclusi tutti e quattro quelli calciati con la maglia del Genoa (due in questo campionato).

Per la prima volta in questo campionato Iago Falque ha trovato il gol in due presenze consecutive (l'ultima volta c'era riuscito a maggio 2019).

Sei occasioni create per Sabelli nel match (incluso un assist): nessun difensore ha mai fatto meglio in un match di questo campionato.