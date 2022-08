Serie A, Bologna-Verona 1-1: Henry replica ad Arnautovic nel primo tempo

BOLOGNA-VERONA 1-1

Botta e risposta dopo il vantaggio emiliano: entrambe le formazioni sbloccano lo zero in classifica

Bologna e Verona si annullano a vicenda nel match del Dall’Ara della seconda giornata di Serie A. Arnautovic sblocca il risultato al 21’ con un destro ravvicinato, su cross di Kasius. Henry pareggia di testa su suggerimento di Lazovic al 43’, per l’1-1 finale. Tante, comunque, le occasioni per entrambe le formazioni anche nella ripresa, fino a quando i padroni di casa non rimangono in dieci uomini per via dell’espulsione diretta di Orsolini.

LA PARTITA

Reduci entrambe da una sconfitta alla prima giornata di campionato, Bologna e Verona si portano a casa l’1-1 che vale il primo punto ciascuno in questo campionato. Inizio scoppiettante a Dall’Ara. Dopo appena 30 secondi di gioco, cross di Tameze al centro dove Henry, in spaccata, anticipa tutti e colpisce la traversa sbattendo esattamente sulla linea di porta. Hellas poi ancora pericoloso ancora al 3’ con un sinistro da pochi passi di Lasagna strozzato con la sfera che finisce fuori. È però la squadra di Mihajlovic a portarsi in vantaggio al 21’: azione in velocità, con Kasius che è bravo a mettere in mezzo proprio dove taglia Arnautovic, il quale impatta con l’interno destro e conclude in maniera vincente sul secondo palo. Al 43’, tuttavia, il cross dalla sinistra di Lazovic trova un Henry che si libera della marcatura di Bonifazi e che colpisce di testa da due passi: 1-1. Il Var annulla il nuovo vantaggio emiliano che era stato siglato da Orsolini per un suo fuorigioco in partenza, mentre Skorupski riesce ad alzare sopra la traversa la botta di sinistro di Ilic da fuori area con un gran riflesso. Non è da meno Montipò sulla sventola aerea di Soriano in avvio di ripresa. Tameze si divora il vantaggio ospite al 55’ in spaccata ma, sul fronte opposto, Montipò toglie i problemi alla squadra di Cioffi con due interventi su Orsolini e Dominguez. L’entrataccia a gamba alta su Hongla costa il cartellino rosso diretto per Orsolini quando mancano 12 minuti alla fine. L’opportunità non sfruttata da Lykogiannis in pieno recupero è l’ultima della partita.

LE PAGELLE

Arnautovic 6,5 – Brucia Montipò con un destro sottomisura che sblocca il risultato a favore dei felsinei a metà del primo tempo: cala leggermente nella ripresa.

Kasius 6,5 – Dopo un bel tiro dal limite, respinto in calcio d’angolo, l’olandese è autore dell’assist che porta alla rete firmata da Arnautovic.

Orsolini 5 – L’attaccante del Bologna rovina una buona prestazione al 78’ quando, cercando di andare sul pallone, colpisce in faccia (e con il piede alto) Hongla: espulsione inevitabile.

Henry 7 – Si dimostra (quasi) imprendibile di testa: la sua deviazione aerea su cross di Kasius fa sì che l’Hellas agguanti il pareggio allo scadere del primo tempo.

Montipò 6,5 – Tiene l’1-1 all’inizio della ripresa grazie alle ottime parate di Soriano, Orsolini e Dominguez: è sempre attento il portiere del Verona.

Gunter 5 – Si fa nettamente anticipare da Arnautovic in occasione del gol dell’1-0. Con il giallo di oggi (l’ottavo) è il giocatore del Verona più ammonito nel 2022.

IL TABELLINO

BOLOGNA-VERONA 1-1

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6,5; Bonifazi 5,5, Medel 6, Kasius 6,5 (19’ st Lykogiannis 6); De Silvestri 5,5, Schouten 6,5, Nico Domínguez 6 (44’ st Aebischer sv), Cambiaso 6; Orsolini 5, Soriano 5,5 (19’ st Vignato 5,5); Arnautovic 6,5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Sosa, Sansone, Raimondo, Amey, Urbanski, Mbaye, Barrow All.: Mihajlovic 6,5

Verona (3-5-2): Montipò 6,5; Coppola 6, Gunter 5, Retsos 6; Faraoni 5,5 (7’ st Terracciano 6), Ilic 6, Hongla 6 (36’ st Veloso sv), Tameze 6, Lazovic 6,5; Henry 7 (44’ st Djuric sv), Lasagna 5,5. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Doig, Magnani, Praszelik, Cortinovis, Sulemana. All. Cioffi 6,5

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 21’ Arnautovic (B), 43’ Henry (V)

Ammoniti: Coppola (V), Hongla (V), Gunter (V), Bonifazi (B), Domínguez (B), Arnautovic (B)

Espulsi: al 33’ st Orsolini (B) per un brutto fallo su Hongla



LE STATISTICHE DI BOLOGNA-VERONA

Era dal 2018/19 (sconfitta e pareggio anche in quel caso), che il Bologna non riusciva a vincere in nessuna delle prime due gare stagionali di Serie A.

Il Verona ha perso solo una volta nelle ultime otto trasferte in Serie A, pareggiando cinque volte nel parziale.

Marko Arnautovic è il primo giocatore a segnare in entrambe le prime 2 gare del Bologna in un campionato di Serie A dai tempi Roberto Baggio, che ci riuscí nel 1997/98.

Da aprile in poi, Marko Arnautovic ha messo a segno 7 gol in Serie A sui 14 totali realizzati dal Bologna (il 50%): in questo arco temporale solo Lautaro Martinez (otto reti) ha messo a referto più gol dell’austriaco nel massimo torneo.

Denso Kasius é il primo giocatore nato dall'1/1/2002 in poi a trovare un assist in questo campionato.

Il Bologna è l’unica squadra ad aver già ricevuto almeno due espulsioni in questo campionato.

Primo cartellino rosso collezionato da Riccardo Orsolini in Serie A, in questa che é la sua 152esima presenza nella competizione.

Il Verona ha subito 18 gol nelle ultime 9 partite disputate in Serie A (due di media a match): i veneti non ottengono un clean sheets in campionato dal 4 aprile contro il Genoa.

Prima di Henry, l’ultimo giocatore del Verona in grado di segnare in entrambe le prime 2 gare del Verona in un campionato di Serie A fu Giuseppe Galderisi (tre gol nelle prime due nel 1988/89).

Thomas Henry ha segnato in tutte le ultime 4 partite giocate in Serie A: due di queste sono state contro il Bologna.

Thomas Henry ha segnato 5 gol di testa in Serie A, tutti nel 2022: in questo anno solare solo Osimhen (6) ha segnato piú del francese di testa nel massimo torneo.

Darko Lazovic ha servito 21 assist in Serie A da quando gioca nel Verona (2019/20), almeno quattro in più di qualsiasi altro giocatore dell’Hellas nel periodo.

Record di occasioni create (5) per Ivan Ilic in un suo match di Serie A.