Serie A, Bologna-Venezia 0-1: Okereke firma il colpaccio al Dall'Ara

BOLOGNA-VENEZIA 0-1

Secondo successo consecutivo in campionato per i lagunari con l'unica occasione del match

Il Venezia non si ferma più e dopo aver battuto la Roma ha trovato il secondo successo consecutivo in Serie A superando 1-0 il Bologna al Dall'Ara e salendo a quota 15 punti in classifica. Partita bloccata e disputata a ritmi blandi, decisa al 61' da Okereke con uno scavetto davanti a Skorupski nell'unica occasione del match dei lagunari. Prima e dopo il Bologna ha provato a sfondare il muro arancioneroverde, ma senza mai impensierire Romero.

































































































LA PARTITA

Se tre indizi fanno una prova, il Venezia è atterrato con tutto il diritto in questa Serie A. Dopo il pareggio in casa del Genoa e la vittoria contro la Roma prima della sosta, gli arancioneroverdi di Zanetti hanno trovato il successo anche in casa del Bologna, giocando una partita difensiva e ordinata strappando l'1-0 nella prima vera occasione da gol con Okereke. Prima e dopo il leit-motiv della sfida ha visto i rossoblù controllare il possesso palla e il gioco, senza però mai alzare il ritmo delle giocate per sorprendere la fase difensiva del Venezia.

Fare poche cose, ma semplici e fatte bene. Con questo motto il Venezia è salito a 15 punti in classifica portandosi momentaneamente a +6 sulla zona retrocessione e lo ha fatto cercando di consolidare la propria difesa prima ancora che pensare a come poter far male all'avversario. A Bologna il piano di attirare i rossoblù nella propria metà campo ha funzionato, costringendo la squadra di Mihajlovic a centinaia di passaggi in orizzontale senza mai lasciare lo spazio e il tempo ai giocatori più tecnici, come Arnautovic, Barrow e Soriano di puntare la porta con decisione. Le conclusioni più pericolose del Bologna sono state tutte più potenziali che reali, nessun intervento per Romero e solo qualche conclusione dalla distanza finita in angolo (17-0 il computo finale) per i rossoblù.

Di contro il Venezia ha evidenziato al massimo il concetto di cinismo nel calcio, almeno fino agli ultimi minuti in cui Tessmann, Kiyine ed Henry hanno fallito l'occasione del raddoppio con gli avversari ormai completamente sbilanciati. Prima di allora una occasione potenziale da gol è stata creata dalla squadra di Zanetti, nemmeno troppo limpida, e un gol è arrivato. Merito della freddezza di Okereke al 61' che al termine di un'azione confusa e rifinita con tanto di rimpallo vincente da Busio, ha avuto la bravura di superare Skorupski in uscita con uno scavetto vincente da tre punti.

LE PAGELLE

Arnautovic 6 - Le trame offensive del Bologna passano sempre da lui. I compagni lo cercano, forse fin troppo rendendo prevedibile l'azione, ma lui con forza e tecnica prova a sfondare.

Orsolini 5,5 - Torna da titolare in un ruolo inedito, sempre sulla sinistra ma a tutta fascia. Le movenze sono le solite, il dinamismo anche ma i suoi palloni spioventi sono sempre leggibili dalla difesa avversaria.

Okereke 6,5 - Un pallone giocabile con pericolosità, un gol. Anche con un pizzico di fortuna nell'azione del gol, ma si fa trovare pronto ed è quello che conta dopo un'ora nascosto.

Ceccaroni 7 - Lui e Caldara dirigono il muro con il quale il Venezia respinge gli assalti del Bologna costringendo la squadra di Mihajlovic a conclusioni dalla distanza. Sui palloni alti è concentrato e vincente.

IL TABELLINO

BOLOGNA-VENEZIA 0-1

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5,5, Medel 6, Theate 5,5; Orsolini 5,5 (24' st Vignato 6), Svanberg 5,5, Dominguez 5,5 (42' st Viola), Hickey 5,5 (34' st Santander sv); Soriano 5, Barrow 5 (24' st Sansone 6); Arnautovic 6. A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Djks, Mbaye, Cangiano, Van Hooijdoonk. All.: Mihajlovic 5,5.

Venezia (4-3-3): Romero 6; Mazzocchi 6, Caldara 7, Ceccaroni 7, Haps 6; Busio 6 (35' st Modolo sv), Vacca 6,5 (14' st Tessmann 6), Ampadu 6; Aramu 5,5 (14' st Kiyine 6,5), Okereke 6,5 (34' st Peretz sv), Johnsen 5,5 (9' st Henry 5,5). A disp.: Lezzerini, Maenpaa, Molinaro, Sigurdsson, Bjarkason, Heymans, Forte. All.: Zanetti 6.

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 16' st Okereke

Ammoniti: Busio, Romero (V)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Okereke é il miglior marcatore in trasferta del Venezia in questo campionato: tre dei cinque gol segnati fuori casa dai veneti in questa Serie A portano la sua firma.

Gianluca Busio è il giocatore più giovane di questa Serie A ad aver collezionato almeno due assist in campionato.

Era dal 1941/42 che il Venezia non vinceva quattro delle prime 13 partite di Serie A (sei in quel caso)

Per il Venezia si tratta della seconda vittoria consecutiva in Serie A, non accadeva dall'aprile 1999 durante la gestione Walter Novellino.

Il Venezia ottiene la seconda vittoria sul campo del Bologna tra Serie A e Serie B (9N, 5P): l’unico precedente successo degli arancioneroverdi era datato aprile 1943, quando si imposero in casa dei rossoblù per due reti a zero nel massimo campionato.

Per il Venezia si tratta della seconda vittoria in trasferta questa Serie A dopo la vittoria sull’Empoli dello scorso settembre

250ª presenza per Gary Medel nei cinque grandi campionati europei.

Mattias Svanberg ha giocato questo pomeriggio la sua 100ª partita in tutte le competizioni con la maglia del Bologna.

Il Bologna non ha trovato il gol nel primo tempo in 11 delle sue 13 partite, nessuna squadra ha fatto peggio in questa stagione di Serie A.