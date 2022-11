Serie A, Bologna-Torino 2-1: Orsolini e Posch ribaltano il rigore di Lukic

BOLOGNA-TORINO 2-1

Granata in vantaggio nel primo tempo ma recuperati nella ripresa, terzo successo di fila per i rossoblù

Serie A, le foto di Bologna-Torino





























1 di 16 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Va al Bologna l’anticipo dell’ora di pranzo della tredicesima giornata della Serie A. Al Dall’Ara, Torino in vantaggio al 26’ con il rigore di Lukic, nella ripresa si svegliano i rossoblù che ribaltano il risultato sul 2-1 con Orsolini e Posch nel giro di dieci minuti. Granata che mancano così la possibilità di attaccare la zona Europa, per Thiago Motta terza vittoria consecutiva e un bel balzo lontano dalla zona retrocessione.

LA PARTITA

Terza vittoria di fila per il Bologna che mette in cascina fondamentali punti salvezza grazie alla rimonta sul Torino. Al Dall’Ara, nell’anticipo dell’ora di pranzo della tredicesima giornata di Serie A, i granata cadono 2-1 e non riescono invece a portarsi a ridosso della zona Europa. Passa una manciata di secondi e Arnautovic ha già la grande occasione del vantaggio, ma il suo tocco al volo a centro area viene deviato dalla spalla di Milinkovic-Savic in uscita. Match equilibrato e serve un lampo per spezzare la parità, ci pensa il Torino che beneficia di un rigore al 24’: Lucumi frana su Miranchuk appena dentro l’area e l’arbitro indica il dischetto, dagli 11 metri Lukic batte Skorupski. La reazione del Bologna tarda ad arrivare, la squadra di Thiago Motta fatica a costruire, primo sussulto al 61’ con la botta di Vignato respinta da Milinkovic-Savic. E’ il preludio al pareggio rossoblu, gran cross di Vignato che pesca Orsolini sbucato alle spalle di Lazaro e stavolta Milinkovic-Savic non può nulla da posizione ravvicinata. La partita prende tutta un’altra piega, è il Bologna a dominare e la rimonta si concretizza al 73’ con Posch, anche lui bravo a sbucare sul secondo palo e a mettere dentro da un metro sul cross di Lykogiannis spizzato da Soriano, entrambi appena entrati. Proteste granata per una sbracciata di Orsolini a Ricci nel corso dell’azione, ma il Var non interviene. Thiago Motta azzecca i cambi, Paro (oggi in panchina al posto di Juric squalificato) prova a caricare i suoi ma non arriva nessuna reazione fino al triplice fischio. Anzi, in pieno recupero Orsolini sfiora il tris.

LE PAGELLE

Medel 6 – Come sempre spirito di sacrificio e grinta da capitano, alza la diga in difesa e si impegna anche in fase di impostazione

Arnautovic 6,5 – Fallisce la grande occasione in avvio ma è merito anche del portiere avversario, mette sempre lo zampino nelle azioni pericolose dei suoi

Milinkovic-Savic 6,5 – Decisivo in due occasioni, non può nulla sui gol del Bologna, dà sicurezza al reparto giocando bene anche coi piedi

Miranchuk 5,5 – Conquista il rigore del vantaggio granata ma nulla più, fatica a inventare e a fare la differenza

IL TABELLINO

BOLOGNA-TORINO 2-1

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 7, Soumaoro 6, Lucumì 5,5, Cambiaso 5,5 (1’ st Lykogiannis 6,5); Medel 6, Ferguson 6 (13’ st Soriano 6,5); Aebischer 5,5 (13’ st Orsolini 7), Dominguez 6 (42’ st Schouten sv), Barrow 5,5 (1’ st Vignato 6,5); Arnautovic 6,5. A disp.: Bardi, Bagnolini, Sosa, De Silvestri, Moro, Sansone, Zirkzee. All Thiago Motta 7

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5; Djidji 5,5, Schuurs 5,5, Buongiorno 6 (36’ st Rodriguez sv); Singo 5,5 (36’ st Seck sv), Lukic 6,5, Ricci 6, Lazaro 5 (21’ st Vojvoda 5,5); Miranchuk 5,5, Vlasic 6 (21’ st Radonjic 5); Pellegri sv (4’ pt Karamoh 5,5). A disp.: Berisha, Fiorenza, Zima, Ilkhan, Garbett, Bayeye, Adopo. All. Paro 5,5

Arbitro: Giua

Marcatori: pt 26’ rig. Lukic (T), st 19’ Orsolini (B), 28’ Posch (B)

Note: ammoniti Lucumi, Milinkovic-Savic, Vignato, Ricci, Vojvoda, Skorupski

LE STATISTICHE

Il Bologna ha vinto la sua 900ª gara in Serie A (inclusi i successi a tavolino) – è la nona formazione a tagliare questo traguardo, la prima dell’Emilia-Romagna.

Il Bologna ha vinto tre gare di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2020 (contro SPAL, Brescia e Roma in quell’occasione).

Il Torino ha perso una gara di Serie A in cui si è trovato in una situazione di vantaggio per la prima volta dallo scorso febbraio, contro il Venezia (1-2).

Stefan Posch è il terzo giocatore austriaco che ha trovato il gol in Serie A con la maglia del Bologna, dopo György Garics e Marko Arnautovic.

Sei delle ultime 10 reti di Riccardo Orsolini in Serie A sono arrivate in gare giocate da subentrato - incluse le due nel torneo in corso.

Sasa Lukic è uno dei quattro giocatori che hanno segnato almeno quattro calci di rigore in Serie A nel 2022, insieme a Lorenzo Insigne (5), Ciro Immobile (5) e Domenico Berardi (4), ma tra questi è l’unico con il 100% di trasformazione.

Quattro delle ultime sei reti in Serie A di Sasa Lukic sono state segnate su calcio di rigore.

Il Torino ha calciato un rigore in Serie A per la prima volta dallo scorso 1 maggio, in quell'occasione furono due per Belotti contro l'Empoli.