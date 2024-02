Serie A, Bologna-Sassuolo 4-2: poker show vista Champions

BOLOGNA-SASSUOLO 4-2

Thorstvedt sblocca la gara, poi i rosssoblù pareggiano grazie a un autogol di Viti e dopo una magia di Volpato ribaltano tutto nella ripresa con gol di Fabbian, Ferguson e Saelemaekers

Il Bologna torna a sorridere. Nella 23.ma giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta batte 4-2 il Sassuolo, incassa la prima vittoria del 2024 e aggancia momentaneamente l'Atalanta a 36 punti in zona Champions. Al Dall'Ara gol e spettacolo. Nel primo tempo Thorstvedt (13') sblocca il match approfittando di un errore di Skorupski, poi i rossoblù pareggiano grazie a un autogol di Viti (24') e Volpato (34') riporta avanti gli ospiti con una magia di sinistro. Gol che nella ripresa innesca la reazione dei padroni di casa, bravi a cambiare passo con i cambi e a ribaltare tutto con le reti di Fabbian (73'), Ferguson (83') e Saelemaekers.

LA PARTITA

A caccia dei primi tre punti del 2024, Thiago Motta insiste sullo stesso undici di partenza visto col Milan a eccezione di Posch e davanti conferma Fabbian, Ferguson e Urbanski alle spalle di Zirkzee. Senza il lungodegente Berardi, dopo la sconfitta col Monza, Dionisi invece sceglie Volpato per completare il tridente con Bajrami e Laurienté dietro a Pinamonti e in mediana piazza il classe 2005 Lipani. A buon ritmo sono i neroverdi a partire meglio sul piano del possesso e del palleggio e dopo un quarto d'ora di pressing alto il forcing degli ospiti va a bersaglio. Aggredito sul giropalla, Skorupski sbaglia l'impostazione da dietro e Thorstvedt lo trafigge di sinistro. Gol che sblocca il match e accende la gara. Più rapido a costruire e cattivo sulle seconde palle, il Bologna accelera tra le linee, guadagna metri e davanti si affida alla tecnica e alla fisicità di Zirkzee. Sempre al centro del gioco rossoblù, l'olandese sfiora il pareggio due volte, poi al terzo tentativo centra il bersaglio grosso sugli sviluppi di un corner con l'aiuto anche di una deviazione di Viti. Destro che concretizza la pressione rossoblù e rimette tutto in equilibrio. Solo per una decina di minuti però. Col Sassuolo di nuovo alto e aggressivo, ci pensa infatti Volpato a riportare avanti i neroverdi con una magia di sinistro alla Berardi. Perla che con le squadre poi a battagliare in mediana chiude la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia senza cambi e col Bologna che prova ad alzare il baricentro e il ritmo manovrando con più uomini in ampiezza. Un destro deviato di Urbanski spaventa Consigli, poi la difesa neroverde mura un destro di Zirkzee e un sinistro di Pedersen in ripartenza termina a lato. A caccia di idee sulla trequarti e più peso davanti, Thiago Motta fa entrare Orsolini e Saelemaekers al posto di Urbanski e Aebischer, abbassa Ferguson e avanza Fabbian. Mosse a cui Dionisi risponde puntellando la mediana con gli ingressi in campo di Boloca e Ceide per Lipani e Volpato. Dopo una buona incursione di Posch, Consigli blocca un sinistro impreciso di Orsolini, poi le squadre si allungano e la gara si trasforma in un continuo botta e risposta con i rossoblù che attaccano a testa bassa e i neroverdi che giocano di rimessa. In pressione, la squadra di Motta colleziona corner, ma i tentativi di Ferguson, Calafiori e Saelemaekers non sfondano. Racic entra al posto di Bajrami e il Sassuolo arretra a protezione del risultato. Atteggiamento che regala campo al Bologna e segna l'inerzia del match. Consigli disinnesca un cross di Saelemaekers, poi Kristiansen pesca Fabbian in area col contagiri e il classe 2003 pareggia i conti di testa sovrastando Viti. Zuccata che fa esplodere il Dall'Ara e porta a un finale incandescente tutto di marca rossoblù. In fiducia, i padroni di casa spingono e negli ultimi minuti piazzano un uno-due devastante con Ferguson e Saelemaekers. Guizzi che valgono un grandissimo poker show in rimonta e l'aggancio momentaneo all'Atalanta in zona Champions.



LE PAGELLE

Zirkzee 7: gioca da punta centrale, ma è il vero regista del Bologna. Lavora bene spalle alla porta dando un punto di riferimento costante e sicuro in verticale. Fisico e tecnica al servizio della squadra. Sempre pericoloso, innesca l'1-1 con un destro che Viti devia in rete

Fabbian 6,5: nel primo tempo fa il compitino e tiene la posizione senza lampi. Più avanzato, nella ripresa aumenta i giri e firma il 2-2 sovrastando Viti di testa

Ferguson 6,5: sostanza e qualità. Gioca ovunque e fa sempre bene. Segna il 3-2 con un destro preciso e potente

Saelemaekers 7: entra e spacca la partita con le sue accelerazioni e iniziative. Impatto devastante sul match coronato dal quarto gol

Volpato 7: Dionisi gli chiede di fare il vice-Berardi e lui lo prende in parola segnando il 2-1 con una magia di sinistro a giro. Roba alla Berardi. Quando esce, il Sassuolo perde una pedina pericolosa e arretra

Thorstvedt 6: gamba e spinta. Aggredisce in mediana e riparte. Freddo dopo l'errore di Skorupski sull'1-0, poi continua a lottare ma non basta per proteggere il risultato

Doig 5,5: solido e concreto in fascia e sempre pronto ad aiutare i compagni di reparto nelle chiusure. Bene nel primo tempo, nella ripresa invece deve fare i conti con Orsolini e la musica cambia un po'

Viti 4,5: serata complicata. Devia il tiro di Zirkzee alle spalle di Consigli, poi si fa sovrastare da Fabbian di testa sul 2-2



IL TABELLINO

BOLOGNA-SASSUOLO 4-2

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 5; Posch 6,5, Beukema 6, Calafiori 6, Kristiansen 6,5 (36' st Lykogiannis sv); Freuler 5,5, Aebischer 5 (13' st Orsolini 6); Fabbian 6,5 (36' st Moro sv), Ferguson 6,5, Urbanski 5 (13' st Saelemaekers 7); Zirkzee 7.

A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lucumì, De Silvestri, Karlsson, Odgaard. All.: Thiago Motta 7

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5; Pedersen 5,5, Erlic 6 (36' st Tressoldi 5), Viti 4,5, Doig 5,5; Thorstvedt 6, Lipani 6 (14' st Boloca 5,5); Volpato 7 (14' st Ceide 5,5), Bajrami 5,5 (23' st Racic 5,5), Laurienté 5; Pinamonti 6 (36' st Mulattieri sv).

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Ferrari. All.: Dionisi 5

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 13' Thorstvedt (S), 24' aut. Viti (S), 34' Volpato (S), 28' st Fabbian (B), 38' st Ferguson (B), 42' st Saelemaekers (B)

Ammoniti: Aebischer (B); Thorstvedt, Doig (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Il Bologna ha ottenuto 36 punti nelle 22 gare disputate in questa Serie A; per il club rossoblù si tratta del record di punti guadagnati a questo punto di un singolo torneo della competizione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Il Bologna ha ottenuto il primo successo nell’anno solare 2024 in Serie A, la precedente vittoria nella competizione era arrivata lo scorso 23 dicembre contro l’Atalanta (1-0 in casa) - chiusa una striscia di quattro gare consecutive senza i tre punti nel torneo (2N, 2P).

Il Bologna (8V, 2N) è rimasto imbattuto per almeno 10 match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 1989 e aprile 1990 (16 - 8V, 8N).

Lewis Ferguson ha preso parte a sette reti in questa Serie A (cinque gol e due assist), tante partecipazioni quante quelle registrate in tutta la scorsa stagione (sette marcature); il centrocampista ha realizzato due reti contro il Sassuolo e contro nessun’altra squadra ne conta di più nella competizione (due anche contro il Lecce).

Giovanni Fabbian ha segnato tre gol in questa Serie A, tutti in gare casalinghe; il calciatore rossoblù nato il 14/01/2003 è il centrocampista più giovane tra quelli con almeno tre reti realizzate nel torneo in corso.

Alexis Saelemaekers ha segnato un gol in Serie A per la prima volta dallo scorso 29 aprile 2023 col Milan (v Roma); il calciatore ha preso parte a tre reti contro il Sassuolo nella competizione (due gol e un passaggio vincente), contro nessun’altra squadra ne conta di più (tre anche contro la Roma).

Cristian Volpato (15/11/2003) è il più giovane calciatore con almeno una rete segnata in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A.

Il Sassuolo ha perso 13 delle 22 partite disputate in questo campionato; eguagliato il record di sconfitte dopo lo stesso numero di gare giocate in un singolo torneo di Serie A (13 nel 2013/14, la stagione d’esordio nella competizione).

Nessuna squadra ha subito più sconfitte in trasferta rispetto al Sassuolo (otto) in questa Serie A – otto ko esterni nel torneo anche per Cagliari, Frosinone ed Hellas Verona.

Il Bologna ha trovato la rete per almeno otto gare interne di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre 2020 e marzo 2021 (nove in quel caso).

Kristian Thorstvedt ha segnato quattro gol in questa Serie A, già due in più di quelli realizzati nell’intera scorsa stagione, la sua prima nel massimo campionato italiano – in generale solo Domenico Berardi (nove) e Andrea Pinamonti (sette) contano più marcature in questo torneo tra i calciatori del Sassuolo.

Il Bologna ha segnato almeno quattro reti in una gara di Serie A per la prima volta dallo scorso 20 maggio (5-1 v Cremonese).

A partire dalla scorsa stagione, la sua prima in Serie A, Armand Laurienté ha servito 10 assist con la maglia del Sassuolo nella competizione, nessuno ne conta di più tra i calciatori neroverdi - 10 passaggi vincenti nel periodo col Sassuolo anche per Domenico Berardi.

Martin Erlic ha raccolto contro il Bologna la 50a presenza con la maglia del Sassuolo, considerando tutte le competizioni.