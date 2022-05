Serie A, Bologna-Sassuolo 1-3: Scamacca e Berardi si prendono il derby al Dall'Ara

BOLOGNA-SASSUOLO 1-3

I gioielli neroverdi regalano a Dionisi la rivincita contro Mihajlovic. Di Orsolini al 92' la rete della bandiera rossoblù

Il Sassuolo ha dominato il derby emiliano contro il Bologna battendo 3-1 i rossoblù al Dall'Ara nella 37a giornata di Serie A. Nel caldo torrido dell'anticipo dell'ora di pranzo, non c'è stata storia in campo. Il vantaggio del Sassuolo è arrivato al 35' con il colpo di testa di Scamacca su assist di Berardi da corner. Lo stesso capitano neroverde al 75' ha raddoppiato con una rovesciata in area di rigore prima della doppietta di Scamacca all'80'. Nel recupero il primo gol casalingo di Orsolini su rigore.

























LA PARTITA

Per la terza stagione consecutiva il Sassuolo si è imposto nel derby contro il Bologna al Dall'Ara. Non solo i neroverdi hanno raggiunto quota 50 punti in campionato, confermandosi una macchina da gol in trasferta, ma hanno anche vendicato sul campo lo 0-3 subito nella gara d'andata. Nel caldo dell'ora di pranzo il Bologna di Mihajlovic, alla seconda sconfitta di fila dal rientro in panchina (sette gol subiti), si è sciolto lasciando spazio alla qualità offensiva del Sassuolo.

Per tutta la prima frazione non c'è stata partita. Il Sassuolo mantenendo una buona pressione in campo e unendoci il palleggio ha mantenuto il controllo del match con agilità, non lasciando tiri in porta agli avversari e sbloccando la partita al 35' sorprendendo il Bologna in uno dei suoi punti forti: il calcio d'angolo. Sul cross di Berardi è stato Scamacca a svettare in area piccola anticipando tutti e deviando il pallone in rete.

Nella ripresa Mihajlovic ha operato i suoi cambi offensivi per cercare di ribaltare il risultato, ma la scossa auspicata non è arrivata in campo. Nell'ultimo quarto d'ora il Sassuolo trascinato da Berardi, dopo essersi visto annullare il raddoppio di Chiriches, ha dilagato. Al 75' Berardi ha scelto una rovesciata spettacolare per raggiungere quota 15 gol in campionato, ma non la quota Scamacca che cinque minuti più tardi sfruttando la ripartenza organizzata da Frattesi ha infilato il 3-0 e il 16° centro stagionale in Serie A. Nel recupero il rigore perfetto di Orsolini ha cambiato solo le statistiche.

LE PAGELLE

Arnautovic 6 - In attacco ci prova, fa reparto e da solo e funge anche da regista offensivo facendo salire la squadra. La fase offensiva rossoblù però è sterile nel caldo del Dall'Ara.

De Silvestri 6 - Festeggia le 400 presenze in Serie A con una partita difficile anche per le condizioni climatiche difficili. Resta l'ottimo traguardo e la solita prestazione affidabile.

Traoré 6,5 - Torna da un infortunio e ha tutta la voglia di recuperare il tempo perduto. Per tutto il primo tempo è il giocatore più intraprendente e pericoloso, ma non trova la via del gol a differenza dei compagni.

Scamacca 7 - Svetta in area piccola sbloccando il match sugli sviluppi di un corner, poi chiude la contesa scattando sul filo del fuorigioco. Sono 16 in campionato.

Berardi 7 - Torna al gol (e sono 15) dopo una vita e un infortunio e lo aggiunge al solito assist. La rovesciata con cui batte Skorupski è da applausi.

IL TABELLINO

BOLOGNA-SASSUOLO 1-3

Bologna (3-5-2): Skorupski 5,5; Soumaoro 5, Medel 5,5, Theate 5 (1' st Barrow 5,5); De Silvestri 6 (31' st Kasius sv), Aebischer 5,5 (20' st Svanberg 6), Schouten 5,5, Soriano 5 (20' st Sansone 6), Hickey 5,5 (31' st Dijks 5,5); Orsolini 6, Arnautovic 6. A disp.: Bardi, Binks, Bonifazi, Dominguez, Viola, Mbaye, Vignato. All.: Mihajlovic 5,5.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (34' st Tressoldi 5,5), Chiriches 6, Ferrari 6,5, Rogerio 6; Frattesi 6,5 (39' st Magnanelli sv), Henrique 6; Berardi 7 (39' st Defrel sv), Raspadori 6 (34' st Ciervo sv), Traoré 6,5 (17' st Lopez 6); Scamacca 7. A disp.: Satalino, Pegolo, Ayhan, Oddei, Djuricic, Peluso, Ceide. All.: Dionisi 7.

Arbitro: Ghersini

Marcatori: 35' Scamacca (S), 30' st Berardi (S), 35' st Scamacca (S), 47' st Orsolini (B)

Ammoniti: Raspadori (S)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

Era dal 23 ottobre 2021 contro il Milan (2-4), che il Bologna non perdeva un match casalingo di Serie A con almeno due gol di scarto.

Era dal 6 marzo contro il Venezia che il Sassuolo non vinceva un match di Serie A in trasferta.

Solo Haaland, Vinicius Junior e Vlahovic sono più giovani di Gianluca Scamacca (16 reti) tra chi ha segnato più di 15 gol nei maggiori cinque campionati europei 2021/22.

Scamacca è uno dei due giocatori in doppia cifra di reti in trasferta in questa Serie A (11 gol per lui fuori casa, 15 per Immobile).

Scamacca diventa oggi il terzo giocatore della storia del Sassuolo in grado di segnare almeno 16 gol in un singolo torneo di Serie A, dopo Berardi (due volte) e Caputo (una).

Domenico Berardi diventa il primo giocatore italiano a fornire almeno 14 assist in singolo massimo campionato dal 2004/05 ad oggi (da quando la Serie A è tornata a 20 squadre). In generale nel periodo sono riusciti a fare meglio solo Gomez (16 nel 19/20) e Luis Alberto (15 nel 19/20).

Sono solo due i giocatori dei maggiori cinque campionati europei 21/22 ad aver segnato almeno 15 gol e ad aver fornito almeno 14 assist: Kylian Mbappé (25 reti, 17 assist) e Domenico Berardi (15, 14).

Domenico Berardi ha preso parte a 29 gol in questo campionato (15 reti e 14 assist): nuovo record per un giocatore del Sassuolo in una singola stagione nella storia dei neroverdi in Serie A.

Questa é la quarta volta che Berardi segna almeno 15 reti in un singolo campionato di Serie A: da quando gioca nel massimo torneo, solamente Immobile (7) e Higuain (5) hanno fatto meglio.

Solo il Milan (38) ha segnato più reti del Sassuolo (37) in trasferta in questo campionato – già record per i neroverdi fuori casa in una singola stagione di Serie A.

Il Sassuolo é diventata ora la vittima preferita in Serie A di Orsolini (4 reti): il numero 7 del Bologna non segnava in casa dall’ultima giornata dello scorso campionato contro la Juventus.